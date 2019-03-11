ОБСЄ назвала завдання миротворчих військ на Донбасі

ОБСЄ підтримує ідею направлення на окуповані території Донбасу миротворчої місії ООН. Основним її завданням в регіоні має бути реалізація Мінських домовленостей.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю "Інтерфаксу" зауважив, що у виконанні Мінських домовленостей нині спостерігається застій.

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Якщо миротворча операція допоможе подолати безвихідь і реалізувати Мінські угоди, я тільки буду "за". ОБСЄ була організацією, яка дуже позитивно відреагувала на цю ідею. Проте нині ми бачимо, що немає єдиного розуміння того, якою буде така операція з погляду розміру, сфери охоплення, мандата,

– зауважив він.

Генсек ОБСЄ відзначив, що саме його організація виступила з ідеєю про спільну з ООН миротворчу місію, "спільну операцію ООН-ОБСЄ". Проте, поки сторони конфлікту на Донбасі далекі від спільного розуміння сценарію розміщення миротворців в регіоні.

"Я хотів би відзначити одну річ: така операція повинна буде виконати те, що у нас є, а це - Мінські угоди. Миротворча операція не буде спрямована ні на що інше, окрім цього. Боюся, що доки немає апетиту для реалізації Мінська, ми також не зможемо прийти до спільного розуміння того, до чого може бути подібна така операція", – заявив Гремінгер.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

За яким сценарієм миротворці мають увійти на Донбас?Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Контингент миротворців мав би налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.