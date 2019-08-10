Реальные шаги для завершения войны на Востоке Украины может сделать только президент России Владимир Путин. Но для поиска способа урегулирования конфликта надо использовать переговоры на всех направлениях.

Так прокомментировал позицию Романа Бессмертного относительно остановки участия Украины в переговорах в Минске временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор на брифинге 9 августа.

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Тейлор отметил, что "Украина, Трехсторонняя контактная группа в Минске, Соединенные Штаты Америки – все хотят найти выход из этой войны на выгодных для Украины условиях". А способ сделать это – "продолжать переговоры в Минске или в любых других местах".

Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может сделать реальные шаги, чтобы закончить эту войну. И наша задача – продолжать давить, чтобы россияне согласились закончить эту войну,

– подчеркнул Тейлор.



Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор

На какие слова Бессмертного отреагировал Тейлор? Роман Бессмертный (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске) 9 августа заявил, что Россия будет действовать против Украины силой при любых условиях.



"После событий в Павлополь первое, что следовало сделать, – это сказать: "Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно", – сказал Бессмертный.

6 августа из-за обстрелов в Донбассе вблизи Павлополь погибли 4 украинских военнослужащих. Обстрелы со стороны врага и смерти на Востоке продолжаются, несмотря на объявленное 21 июля бессрочное перемирие.



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный

Тем временем появилась позиция Франции касательно предложения Зеленского по расширению нормандского формата