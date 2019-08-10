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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Окончательное решение за Путиным, но на него надо давить, – США о завершении войны в Донбассе

      826 Читати новину українською
      Завершение войны в Донбассе зависит от Путина
      Завершение войны в Донбассе зависит от Путина / livejournal.com/el_murid

      Реальные шаги для завершения войны на Востоке Украины может сделать только президент России Владимир Путин. Но для поиска способа урегулирования конфликта надо использовать переговоры на всех направлениях.

      Так прокомментировал позицию Романа Бессмертного относительно остановки участия Украины в переговорах в Минске временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор на брифинге 9 августа.

      Читайте также: Украина ищет путь к окончанию войны на Донбассе,  США о звонке Зеленского Путину

      Тейлор отметил, что "Украина, Трехсторонняя контактная группа в Минске, Соединенные Штаты Америки – все хотят найти выход из этой войны на выгодных для Украины условиях". А способ сделать это – "продолжать переговоры в Минске или в любых других местах".

      Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может сделать реальные шаги, чтобы закончить эту войну. И наша задача – продолжать давить, чтобы россияне согласились закончить эту войну,
      – подчеркнул Тейлор.

      Тейлор
      Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор

       

      На какие слова Бессмертного отреагировал Тейлор? Роман Бессмертный (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске) 9 августа заявил, что Россия будет действовать против Украины силой при любых условиях.

      "После событий в Павлополь первое, что следовало сделать, – это сказать: "Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно", – сказал Бессмертный.

      6 августа из-за обстрелов в Донбассе вблизи Павлополь погибли 4 украинских военнослужащих. Обстрелы со стороны врага и смерти на Востоке продолжаются, несмотря на объявленное 21 июля бессрочное перемирие.

      Безсмертний
      Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный

      Тем временем появилась позиция Франции касательно предложения Зеленского по расширению нормандского формата

      blog_ava
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      10 августа
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      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости США Новости политики Украина – Россия Владимир Путин Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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