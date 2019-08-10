Остаточне рішення за Путіним, але на нього треба тиснути, – США про завершення війни на Донбасі

Реальні кроки для завершення війни на Сході України може зробити тільки президент Росії Володимир Путін. Але для пошуку способу врегулювання конфлікту треба використовувати переговори на всіх напрямках.

Так прокоментував позицію Романа Безсмертного щодо зупинки участі України у переговорах в Мінську тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на брифінгу 9 серпня.

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Тейлор зазначив, що "Україна, Тристороння контактна група у Мінську, Сполучені Штати Америки – всі хочуть знайти вихід з цієї війни на вигідних для України умовах". А спосіб зробити це – "продовжувати перемовини в Мінську чи у будь-яких інших місцях".

Остаточне рішення, звичайно, за паном Путіним. Саме він може зробити реальні кроки, щоб закінчити цю війну. Та наше завдання – продовжувати тиснути, щоб росіяни погодилися закінчити цю війну,

– наголосив Тейлор.



Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

На які слова Безсмертного відреагував Тейлор? Роман Безсмертний (представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську) 9 серпня заявив, що Росія буде діяти проти України силою за будь-яких умов.



"Після подій в Павлополі перше, що слід було зробити, – це сказати: "Україна припиняє роботу у мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат". Якщо на Росію не давити, вона буде діяти агресивно", – сказав Безсмертний.

6 серпня через обстріли на Донбасі поблизу Павлополя загинули 4 українських військовослужбовців. Обстріли з боку ворога та смерті на Сході тривають, попри оголошене 21 липня безстрокове перемир’я.



Представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний

Тим часом з'явилася позиція Франції щодо пропозиції Зеленського по розширенню нормандського формату