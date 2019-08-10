08:03
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Остаточне рішення за Путіним, але на нього треба тиснути, – США про завершення війни на Донбасі

      1291 Читать новость на русском
      Завершення війни на Донбасі залежить від Путіна
      Завершення війни на Донбасі залежить від Путіна / livejournal.com/el_murid

      Реальні кроки для завершення війни на Сході України може зробити тільки президент Росії Володимир Путін. Але для пошуку способу врегулювання конфлікту треба використовувати переговори на всіх напрямках.

      Так прокоментував позицію Романа Безсмертного щодо зупинки участі України у переговорах в Мінську тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на брифінгу 9 серпня.

      Читайте також: Україна шукає шлях до закінчення війни на Донбасі, – США про дзвінок Зеленського Путіну

      Тейлор зазначив, що "Україна, Тристороння контактна група у Мінську, Сполучені Штати Америки – всі хочуть знайти вихід з цієї війни на вигідних для України умовах". А спосіб зробити це – "продовжувати перемовини в Мінську чи у будь-яких інших місцях".

      Остаточне рішення, звичайно, за паном Путіним. Саме він може зробити реальні кроки, щоб закінчити цю війну. Та наше завдання – продовжувати тиснути, щоб росіяни погодилися закінчити цю війну,
      – наголосив Тейлор.

      Тейлор
      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

      На які слова Безсмертного відреагував Тейлор? Роман Безсмертний (представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську) 9 серпня заявив, що Росія буде діяти проти України силою за будь-яких умов.

      "Після подій в Павлополі перше, що слід було зробити, – це сказати: "Україна припиняє роботу у мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат". Якщо на Росію не давити, вона буде діяти агресивно", – сказав Безсмертний.

      6 серпня через обстріли на Донбасі поблизу Павлополя загинули 4 українських військовослужбовців. Обстріли з боку ворога та смерті на Сході тривають, попри оголошене 21 липня безстрокове перемир’я.

      Безсмертний
      Представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний

      Тим часом з'явилася позиція Франції щодо пропозиції Зеленського по розширенню нормандського формату

      blog_ava
      Прогноз погоди на 10 серпня: розгуляється справжнє літо
      сьогодні
      391
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Україна – Росія Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 серпня: дата першого засідання Верховної Ради та нові вибухи і радіація у Росії
      9 серпня , 22:02 Головні новини 9 серпня: дата першого засідання Верховної Ради та нові вибухи і радіація у Росії
      832
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 серпня , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1858
      Яке пиво подобається українцям?
      9 серпня , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1892
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 серпня , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 1147
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      9 серпня , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 753
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук