Україна шукає шлях до закінчення війни на Донбасі, – США про дзвінок Зеленського Путіну

Телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну та іншим лідерам країн "нормандської четвірки" після загибелі чотирьох морпіхів на Донбасі був хоробрим кроком.

Тимчасово повірений США у справах України Вільям Тейлор наголосив, що позиція Києва після смертельних обстрілів бійців ЗСУ була правильною. Україна показала, що прагне до якнайшвидшого закінчення війни, але на своїх умовах, пише УНІАН.

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Перед українським урядом виникла дилема після загибелі чотирьох морських піхотинців на Донбасі. З одного боку, був природній інстинкт і бажання відповісти вогнем на те, що ваших солдатів вбивають. Я знаю, що уряд України розглядав такий варіант. Але я також знаю, що український уряд, як і інші уряди у світі, хотіли б побачити врешті остаточне розв’язання війни на Донбасі,

– зауважив він.

Дипломат відзначив, що вбивство українських захисників чітко продемонструвало, що агресія йде з російської сторони і з боку підконтрольних Росії сил.

"Український уряд наполегливо шукає шляхи для того, щоб закінчити цю війну. Тому я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок зателефонувати Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" для того, щоб вимагати ще однієї зустрічі для обговорення того, як зупинити ці дії, під час яких гинуть українські військові", – наголосив Тейлор.

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За його словами, Зеленський своїм вчинком продемонстрував моральну перевагу України у війні на Донбасі. Тепер США сподіваються, що і Росія зробить певні кроки у напрямку припинення війни на Сході.

"Я обговорював цей інцидент із високими чинами української армії і вони підтвердили, що дуже ретельно зважували, яку відповідь на це дати. Їм треба було ухвалити не просте рішення, тому що ті, хто наніс удар, після цього інциденту відразу зникли з місця, з якого стріляли. Якщо б українська сторона завдала удару у відповідь, найімовірніше, загинули б цивільні з того боку, а не власне бойовики", – підсумував Тейлор.

Як загинули українські морпіхи?Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.



Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру ПутінуЗеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.



Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових.