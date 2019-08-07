Зеленський терміново зателефонував Путіну: причини та деталі

Володимир Зелденський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. У розмові український президент наголосив, що ситуація, яка виникла не наближує сторони до миру.

Під час розмови Володимир Зеленський попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців, розповів Президент України під час спільного брифінгу з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

Важливо: Не залишимо без відповіді жодну атаку, – Зеленський про загибель чотирьох воїнів ОС на Донбасі

"Другим питанням, яке я підіймав, було те, що ми продовжуємо розмінування. Нам потрібно скоротити з тієї сторони терміни будівництва мосту у Станиці-Луганській", – підкреслив Зеленський.

Крім того, обговорювалися ще декілька питань. Серед них було і повернення полонених українців.

Я кажу, що наших людей вбивають, а мені відповідають, що є якісь деталі, де наші військові "стріляють по цивільним". Знаєте, усі говорять про те, що хочуть миру. Але крім слів ми повинні рухатися дуже швидкими кроками,

– наголосив президент України.



Карта окупованих територій / інфографіка 24 каналу

Що відомо про вбивство 4 українських військових?6 серпня ворог обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, в результаті чого загинули чотири військовослужбовця. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.



На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових є спрямованим на підрив не тільки перемир’я, яке сьогодні має тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.



За його словами, Україна щиро прагне миру та це прагнення є незмінним. Але 6 серпня весь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир’я тривало всього 17 днів.