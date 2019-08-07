У Кремлі прокоментували розмову Зеленського з Путіним

У Кремлі озвучили свої підсумки термінової телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Так, російський президент заявив, що потрібно" виключити обстріли Донбасу українськими військами".

Путін вкотре заявив, що нібито "обстріли з боку українських військових призводять до загибелі мирних громадян", про це повідомляє прес-служба Кремля.

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Володимир Зеленський терміново зателефонував російському президенту після вбивства чотирьох військових на Донбасі. Глава держави під час розмови наголосив, що загострення не наближує сторони до миру.

Розмову підтверджують і в Кремлі. Однак при цьому російський лідер вже вкотре заявив про "обстріли" з боку українськи[ воїнів. Також там зазначили, що Зеленський із Путіним говорили про повернення ув'язнених.

Домовились про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у Путіна нагадали про "юридичні аспекти" надання незаконним угрупуванням "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу.

"У цьому контексті наголосили на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської контактної групи", – наголошують у Кремлі.

Це вже друга розмова Зеленського і Путіна. Перша відбулась ввечері 11 липня. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.

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Що Зеленський сказав Путіну?

Глава держави акцентував на важливості неухильного дотримання режиму припинення вогню, який встановили 21 липня. Окрім того, наголосив на потребі розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення обстрілів з боку бойовиків, через які 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців.



Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, який є необхідним для початку відновлювальних робіт і ремонту моста.



Ще одна тема – діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Зеленський наголосив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони перебувають. Президент додав, що для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України .



. Одне з важливих питань, які обговорили політики, – обмін полоненими.

У прес-службі Президента України зазначають, що сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.

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Загибель чотирьох українських військових на Донбасі

Бойовики знову порушили "перемир'я" – обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя. Через обстріли загинули 4 українські воїни . Ворог стріляв із гранатомета. Міна влучила просто в окоп, де військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій.

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Як бойовики ігнорують "перемир'я" на Донбасі?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Однак бойовики систематично порушують режим тиші і продовжують обстріли. Керівник Генштабу Руслан Хомчак наголосив, що від початку оголошення перемир'я – з 21 липня – на Донбасі загинули 6 військовослужбовців ООС. Поранення отримали 9 воїнів.



Карта окупованих територій українського Донбасу