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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Чітко спланована провокація Кремля, – експерт про причину порушення перемир’я

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      Проросійські бойовики порушили "хлібне перемир'я"
      Проросійські бойовики порушили "хлібне перемир'я" / gettyimages.com

      Порушення перемир’я бойовиками, ескалація напруженості на Донбасі – сплановано і прогнозовано. Путін хоче перевірити президента Зеленського, наскільки жорсткою буде його реакція.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      До уваги: Зеленський скликав силовиків через загибель військових на Донбасі: основні тези

      Це дзеркальна відповідь Кремля. Ескалація напруженості відбулася після заяв представників "Слуги народу" про те, що Україна ніколи не погодиться на зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу. Що президент Зеленський не піде на такий крок,
      – вважає Дмитро Снєгирьов.

      Водночас експерт акцентує увагу на тому, що для загострення військового напруження не випадково вибраний саме маріупольський напрямок.

      Показово, що для обстрілів проросійські терористи обрали маріупольський напрямок. І це не ексцес виконавця, на що окупаційна влада спробує все списати. Чітко продуманий сценарій. Росія знову включила так звані терези. З одного боку, – перемир’я в "ЛНР" – у Станиці Луганській бойовики дотримуються умовного припинення вогню. З іншого, – ескалація з боку "ДНР", з якими домовленостей ніби немає,
      – зазначає Снєгирьов.

      Читайте також: Волкер відреагував на загибель українських військових на Донбасі

      Фахівець підкреслює: Кремль показав, що попри мирні ініціативи України його не цікавлять окремі окуповані території Донбасу. Росії потрібна вся Україна. У цьому сенс цієї провокації на Донбасі. Показати країнам Заходу, що Росія розглядає Україну, як зону свого військово-політичного впливу. Що лише за умов реалізації московського сценарію – внесення змін до Конституції України і надання ОРДЛО особливого статусу – можливе припинення вогню.

      "Путін влаштовує тест для Зеленського, здатність тримати удар. Такий собі виклик. Наскільки жорсткою буде відповідь президента України. Якщо Україна піде на конкретні кроки, то на певний час буде припинення вогню," – зауважує Снєгирьов.

      Що таке "хлібне перемир'я", коли його порушили?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти 21 липня вздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      6 серпня бойовики обстріляли позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль (Донецька область), в результаті чого загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

      Президент Зеленський терміново зателефонував президенту Росії Путіну. Український президент наголосив, що ситуація, яка виникла, не наближує сторони до миру і попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Зеленський має намір якнайшвидше зв'язатися з лідерами "нормандської четвірки", аби обговорити ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський скликав термінову нараду силовиків через загострення на Донбасі.

      війна на донбасі
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Путін Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини політики Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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