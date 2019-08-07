Четко спланированная провокация Кремля, – эксперт о причине нарушения перемирия

Нарушение перемирия боевиками, эскалация напряженности на Донбассе – спланировано и предсказуемо. Путин хочет проверить президента Зеленского, насколько жесткой будет его реакция.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Это зеркальный ответ Кремля. Эскалация напряженности произошла после заявлений представителей "Слуги народа" о том, что Украина никогда не согласится на изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса. Что президент Зеленский не пойдет на такой шаг,

– считает Дмитрий Снегирев.

При этом эксперт акцентирует внимание на том, что для обострения военного напряжения не случайно выбрано именно мариупольское направление.

Показательно, что для обстрелов пророссийские террористы выбрали мариупольское направление. И это не эксцесс исполнителя, на что оккупационная власть попытается все списать. Четко продуманный сценарий. Россия снова включила так называемые весы. С одной стороны, – перемирие в "ЛНР" – в Станице Луганской боевики придерживаются условного прекращения огня. С другой, – эскалация со стороны "ДНР", с которыми договоренностей вроде нет,

– отмечает Снегирев.

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Специалист подчеркивает: Кремль показал, что несмотря на мирные инициативы Украины его не интересуют отдельные оккупированные территории Донбасса. России нужна вся Украина. В этом смысл этой провокации на Донбассе. Показать странам Запада, что Россия рассматривает Украину как зону своего военно-политического влияния. Что только в условиях реализации московского сценария – внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление ОРДЛО особого статуса – возможно прекращение огня.

"Путин устраивает тест для Зеленского, способность держать удар. Такой себе вызов. Насколько жесткой будет ответ президента Украины. Если Украина пойдет на конкретные шаги, то на время будет прекращение огня", – отмечает Снегирев.

Что такое "хлебное перемирие", когда его нарушили?​

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



6 августа боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область), в результате чего погибли четыре военнослужащих. Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.



Президент Зеленский срочно позвонил президенту России Путину. Украинский президент подчеркнул, что ситуация, которая возникла, не приближает стороны к миру и попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Зеленский намерен как можно быстрее связаться с лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский созвал срочное совещание силовиков из-за обострения на Донбассе.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала