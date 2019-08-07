Волкер отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуждает действия пророссийских боевиков, из-за которых погибли украинские военные.

Волкер отметил, что Украина делает шаги к миру, а пророссийские боевики срывают этот процесс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Боевики 6 августа несмотря на "перемирие" обстреляли украинские позиции – погибли четыре украинских воина.

Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия, – особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру,

– отметил Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смертельный обстрел украинских военных в районе Павлополя направлен на подрыв не только перемирия, которое должно продолжаться на Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

Секретарь СНБО Александр Данилюк также подчеркнул, что обстрелы являются грубым нарушением перемирия, заключенного на Донбассе в рамках минского процесса. И Украина обязательно на них отреагирует.

О каком перемирии говорится?Оно начало действовать с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. О перемирии стороны конфликта договорились в Минске.



"Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Впрочем, с начала перемирия боевики периодически обстреливают украинские позиции.



Карта оккупированных территорий украинского Донбасса