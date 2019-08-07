Волкер відреагував на загибель українських військових на Донбасі

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засуджує дії проросійських бойовиків, через які загинули українські військові.

Волкер зазначив, що Україна робить кроки до миру, а проросійські бойовики зривають цей процес, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Бойовики 6 серпня попри "перемир’я" бойовики обстріляли українські позиції – загинули чотири українських воїни.

Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру,

– зазначив Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.

Про яке перемир'я мовиться?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.



"Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.



Карта окупованих територій українського Донбасу