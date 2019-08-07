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      Волкер відреагував на загибель українських військових на Донбасі

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      Спецпредставник США Волкер прокоментував загибель 4 військових
      Спецпредставник США Волкер прокоментував загибель 4 військових / 24 канал

      Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер засуджує дії проросійських бойовиків, через які загинули українські військові.

      Волкер зазначив, що Україна робить кроки до миру, а проросійські бойовики зривають цей процес, про це він написав на своїй сторінці у Twitter. 

      Важливо: Загибель чотирьох воїнів на Донбасі: у ЗСУ розповіли про обставини трагедії

      Бойовики 6 серпня попри "перемир’я" бойовики обстріляли українські позиції – загинули чотири українських воїни.

      Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру,
      – зазначив Волкер.

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.

      Про яке перемир'я мовиться?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.

      "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.


      Карта окупованих територій українського Донбасу

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Курт Волкер Новини США
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