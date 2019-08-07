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      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Загибель чотирьох воїнів на Донбасі: у ЗСУ розповіли про обставини трагедії

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      Війна на Донбасі забрали нові жертви
      Війна на Донбасі забрали нові жертви / Ілюстративне фото (dn.ua)

      Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Андрій Гнатов розповів про обставини загибелі чотирьох військових біля Павлополя.

      За його словами, вранці 6 серпня приблизно о 10:30 противник порушив умови перемир'я в районі Павлополя на Донеччині, здійснивши обстріл позицій ЗСУ з боку Українського.

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      У доповіді спостерігача ОБСЄ зафіксовано вибух – ймовірно, боєприпасу для гранатомета СПГ-9 (станковий протитанковий гранатомет) або міни калібру 82 міліметри. Приблизно через хвилину спостерігач ОБСЄ просунувся до місця вибуху.

      Він виявив там чотирьох військовослужбовців, які від мінно-вибухових травм ознак життя вже не подавали,
       розповів командир 36-ї бригади.

      На місці підриву виявили вирву, характерну для розриву артилерійського боєприпасу. Але за звуковими обставинами вибуху – міна була переобладнана, причому таким чином, щоб її запуск відбувався без використання самого міномета.

      Павлопіль
      Павлопіль розташований у Донецькій області неподалік Маріуполя

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що смертельний обстріл українських військових у районі Павлополя спрямований на підрив не тільки перемир’я, яке мало б тривати на Донбасі, але й переговорного процесу загалом.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк також наголосив, що обстріли є грубим порушенням перемир’я, укладеного на Донбасі в рамках мінського процесу. І Україна обов'язково на них відреагує.

      Про яке перемир'я мовиться? Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську.

      "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Утім, від початку перемир'я бойовики періодично обстрілюють українські позиції.

      Окуповані
      Карта окупованих територій українського Донбасу
       

      blog_ava
      Нам це не подобається, – військові про складну ситуацію на Донбасі
      6 серпня
      1849
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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