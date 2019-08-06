Нам це не подобається, – військові про складну ситуацію на Донбасі

Українські військові на передовій не відчувають перемир'я. Проросійські бойовики на Донбасі ночами продовжують прострілювати позиції захисників.

Оборонці Пісків у коментарі 24 каналу розповіли, що бачать, як проросійські бойовики намагаються просуватись вперед.

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"Окопуються, користуються нашим перемир'ям і наближаються ближче, а у нас приказ не стріляти, тільки спостерігати", – розповів військовослужбовець ЗСУ Михайло.



Прапор проросійських бойовиків недалеко від українських позицій

Армійцям не до вподоби перспектива зближення з окупантом.

"Ми спостерігаємо, спостерігаємо, спостерігаємо. Якщо вже вони почнуть нас закидати гранатами, тоді вже, якщо встигнемо, можемо оборонятися, якщо залишимось живими", – зазначив Михайло.

Нам це не подобається, але доводиться терпіти. Ховаємось в окопах, сидимо в очікувані, чекаємо приказу, коли нам дадуть трохи дати їм зрозуміти, що ми тут теж сидимо не з порожніми руками,

– пояснив боєць "Малой".

Військові додали, що перемир'я одностороннє. Бойовики ним нехтують – стріляють в сторону наших оборонців.



Наслідки обстрілів на Донбасі

"Зі стрілецької зброї, ВОГи до нас прилітають. Цієї ночі обстріляли з великокаліберного кулемета", – пригадав військовослужбовець ЗСУ.

До слова, від початку доби 6 серпня бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції попри "перемир'я". Через обстріли загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

Що відомо про так зване безстрокове перемир'я на Донбасі?Воно почало діяти від початку доби 21 липня уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Про перемир'я сторони конфлікту домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.