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      Протягом минулої доби окупанти 6 разів порушили "тишу": гатили з мінометів

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      Окупанти продовжують порушувати режим тиші, 6 обстрілів за добу
      Окупанти продовжують порушувати режим тиші, 6 обстрілів за добу / www.eurointegration.com.ua

      У неділю, 4 серпня, поки підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню, окупанти 6 разів обстріляли позиції українських захисників. При цьому, одного разу для обстрілу українських військових окупанти використали заборонений Мінськими угодами міномет калібру 82 міліметрів.

      Крім того, ворог відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Усі 6 обстрілів були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, ворог стріляв:

      • поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
      • двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
      • два рази на околицях Лебединського – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

      За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано. Втім від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Так, сьогодні противник обстріляв зі стрілецької зброї позиції українських військових поблизу Водяного та Південного.

      Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню,
      – наголошує штаб ООС.

      Окупований Донбас, карта, війна на Донбасі
      Мапа окупованих Росією територій Донбасу / графіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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