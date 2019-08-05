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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      За прошедшие сутки оккупанты 6 раз нарушили "тишину": били из минометов

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      Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, 6 обстрелов в сутки
      Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, 6 обстрелов в сутки / www.eurointegration.com.ua

      В воскресенье, 4 августа, пока подразделения Объединенных сил придерживались режима прекращения огня, оккупанты 6 раз обстреляли позиции украинских защитников. При этом, однажды для обстрела украинских военных оккупанты использовали запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 миллиметров.

      Кроме того, враг открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      Все 6 обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК". В частности, враг стрелял:

      • вблизи Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм;
      • дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;
      • два раза на окраине Лебединского – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

      За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано. Впрочем с начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Так, сегодня противник обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских военных вблизи Водяного и Южного.

      Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня,
      – отмечает штаб ООС.

      Окупований Донбас, карта, війна на Донбасі
      Карта оккупированных Россией территорий Донбасса / графика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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