Скільки українських військових загинули на Донбасі у липні: імена і фото
У липні на Донбасі загинули 14 українських військових, які були родом з різних куточків країни. Наймолодшому з загиблих захисників було всього 19 років, найстаршому – 48.
Імена загиблих у липні українських військових:
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Олександр Бардалим – 33-річний старшина, командир 2-го взводу 2-ї роти мотопіхотного батальйону (раніше мав назву 3-го ОМПБ "Воля") 24-ї окремої механізованої бригади. Божць був родом з Корсунь-Шевченківського Черкаської області.
Олександр Бардалим
Богдан Бігус – 28-річний старший солдат, снайпер 8-го окремого полку спеціального призначення родом з Хмельницького.
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Богдан Бігус
Роман Джерелейко – 30-річний солдат, гранатометник 2-го взводу 2-ї роти мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Волочиська Хмельницької області.
Роман Джерелейко
Олег Жуков – 42-річний солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Краматорська Донецької області.
Олег Жуков
Олександр Колодяжний – 45-річний старший сержант, заступник командира розвідувального взводу 74-го окремого розвідувального батальйону. Боєць був родом з Жовтих Вод Дніпропетровської області.
Олександр Колодяжний
Дмитро Лісовол – 31-річний старший солдат, командир протитанкового відділення протитанкового взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Захисник був родом з Рокитного Київської області.
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Дмитро Лісовол
Едуард Лобода – 25-річний старший солдат, оператор-радіотелефоніст 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Підопригори Сумської області.
Едуард Лобода
Владислав Локтіонов – 42-річний солдат, старший навідник 2-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади. Боєць був з родом з Дніпра.
Владислав Локтіонов
Сергій Майборода – 47-річний старший матрос, старший водій батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Захисник був родом зі Слов’янська.
Сергій Майборода
Семен Румигін (Шаміль) – 21-річний солдат, стрілець-снайпер розвідувальної роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади родом з Дніпра.
Семен Румигін (Шаміль)
Володимир Салітра – 30-річний старший солдат, заступник командира бойової машини – навідник-оператор 2-го відділення 3-го взводу 9-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Волиці Львівської області.
Володимир Салітра
Микита Скітченко – 19-річний солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади родом з Великоцька Луганської області.
Микита Скітченко
Антон Фака – 21-річний молодший сержант, військовослужбовець взводу безпілотних літальних апаратів 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-Морських Сил України. Боєць був родом з Березанки Миколаївської області.
Антон Фака
Ірина Шевченко – 48-річний сержант, санітарний інструктор медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Захисниця була родом з Дар’ївки Херсонської області.
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Ірина Шевченко