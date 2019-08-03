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      Скільки українських військових загинули на Донбасі у липні: імена і фото

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      Втрати України на Донбасі у липні
      Втрати України на Донбасі у липні / Колаж 24 канал

      У липні на Донбасі загинули 14 українських військових, які були родом з різних куточків країни. Наймолодшому з загиблих захисників було всього 19 років, найстаршому – 48.

      Імена загиблих у липні українських військових:

      Дізнайтеся, якими були втрати України на Донбасі у червні

      Олександр Бардалим – 33-річний старшина, командир 2-го взводу 2-ї роти мотопіхотного батальйону (раніше мав назву 3-го ОМПБ "Воля") 24-ї окремої механізованої бригади. Божць був родом з Корсунь-Шевченківського Черкаської області.

      Олександр Бардалим загинув Донбас втрати України липень 2019
      Олександр Бардалим

      Богдан Бігус – 28-річний старший солдат, снайпер 8-го окремого полку спеціального призначення родом з Хмельницького.

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      Богдан Бігус
      Богдан Бігус

      Роман Джерелейко – 30-річний солдат, гранатометник 2-го взводу 2-ї роти мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Волочиська Хмельницької області.

      Роман Джерелейко
      Роман Джерелейко​

      Олег Жуков – 42-річний солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Краматорська Донецької області.

      Олег Жуков
      Олег Жуков

      Олександр Колодяжний – 45-річний старший сержант, заступник командира розвідувального взводу 74-го окремого розвідувального батальйону. Боєць був родом з Жовтих Вод Дніпропетровської області.

      Олександр Колодяжний
      Олександр Колодяжний

      Дмитро Лісовол – 31-річний старший солдат, командир протитанкового відділення протитанкового взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Захисник був родом з Рокитного Київської області.

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      Дмитро Лісовол
      Дмитро Лісовол

      Едуард Лобода – 25-річний старший солдат, оператор-радіотелефоніст 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Підопригори Сумської області.

      Едуард Лобода
      Едуард Лобода

      Владислав Локтіонов – 42-річний солдат, старший навідник 2-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 1-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади. Боєць був з родом з Дніпра.

      Владислав Локтіонов
      Владислав Локтіонов

      Сергій Майборода – 47-річний старший матрос, старший водій батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Захисник був родом зі Слов’янська.

      Сергій Майборода
      Сергій Майборода

      Семен Румигін (Шаміль) – 21-річний солдат, стрілець-снайпер розвідувальної роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади родом з Дніпра.

      Семен Румигін Шаміль
      Семен Румигін (Шаміль)

      Володимир Салітра – 30-річний старший солдат, заступник командира бойової машини – навідник-оператор 2-го відділення 3-го взводу 9-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Військовий був родом з Волиці Львівської області.

      Володимир Салітра
      Володимир Салітра

      Микита Скітченко – 19-річний солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади родом з Великоцька Луганської області.

      Микита Скітченко
      Микита Скітченко

      Антон Фака – 21-річний молодший сержант, військовослужбовець взводу безпілотних літальних апаратів 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-Морських Сил України. Боєць був родом з Березанки Миколаївської області.

      Антон Фака
      Антон Фака

      Ірина Шевченко – 48-річний сержант, санітарний інструктор медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Захисниця була родом з Дар’ївки Херсонської області.

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      Ірина Шевченко
      Ірина Шевченко

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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