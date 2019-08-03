Бойовики ігнорують тишу і продовжують обстріли: є поранені

Впродовж доби 2 серпня бойовики десять разів обстріляли українські позиції, порушуючи режим тиші. Двоє українських воїнів отримали поранення.

Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли поблизу Новоселівки Другої, Богданівки та Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів,

– повідомляють у штабі.

Бойовики стріляли неподалік Нижньотеплого, Луганського, Світлодарська та біля Південного.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 3 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець отримав поранення.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Зазначимо, у Генштабі поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків не вважають порушенням домовленостей , що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними.



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу