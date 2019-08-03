09:51
3 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Особистий художник Путіна. Новий символ РФ
      Вєсті Кремля
      22:05, 2 серпня
      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка
      Вєсті.UA
      19:40, 2 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бойовики ігнорують тишу і продовжують обстріли: є поранені

      77 Читать новость на русском
      Окупанти продовжують порушувати тишу, вже поранені двоє бійців ООС
      Окупанти продовжують порушувати тишу, вже поранені двоє бійців ООС / Getty Images

      Впродовж доби 2 серпня бойовики десять разів обстріляли українські позиції, порушуючи режим тиші. Двоє українських воїнів отримали поранення.

      Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

      Дивіться також: Розмінування мосту у Станиці Луганській: скільки мін вже знешкодили сапери – фото

      Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли поблизу Новоселівки Другої, Богданівки та Павлополя.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів,
      – повідомляють у штабі.

      Бойовики стріляли неподалік Нижньотеплого, Луганського, Світлодарська та біля Південного.

      "За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", – мовиться у повідомленні.

      Від початку поточної доби, 3 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець отримав поранення.

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Зазначимо, у Генштабі поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними.


      Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу

       

      blog_ava
      Скільки мільярдів Росія втратила через лісові пожежі
      сьогодні
      1436
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      сьогодні , 09:13 Головні новини 2 серпня: Богдан нікуди не йде, Польща головуватиме в Радбезі ООН
      1864
      Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась
      сьогодні , 09:00 Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась
      Сергій Климовський 1071
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      3919
      Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      2 серпня , 22:00 Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 896
      Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      2 серпня , 21:42 Аритмия: почему сердце бьется неправильно, когда это опасно и что с этим делать
      Все про здоров'я 79476
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук