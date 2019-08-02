Розмінування мосту у Станиці Луганській: скільки мін вже знешкодили сапери – фото
Розмінування ділянки триватиме до 10 серпня. Українська сторона отримала гарантії безпеки від представників окупаційних адміністрацій.
Наразі піротехніки й сапери з ДСНС виконують роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній території України. Про це інформує прес-служба ООС.
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Вже обстежені 0,13 гектарів території. Ми виявили, вилучили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет,
– мовиться у повідомленні.
Водночас, розмінування ділянки вздовж зруйнованого автомобільного мосту на непідконтрольній території станом на вечір 1 серпня не були проведені. Це пов'язано з тим, що окупанти не надали допуск піротехнічним групам ДСНС на вказану ділянку.
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