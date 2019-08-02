Розмінування мосту у Станиці Луганській: скільки мін вже знешкодили сапери – фото

Наразі піротехніки й сапери з ДСНС виконують роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній території України. Про це інформує прес-служба ООС.

Важливо: У Мінську досягли важливих домовленостей щодо мосту у Станиці Луганській

Вже обстежені 0,13 гектарів території. Ми виявили, вилучили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, розмінування ділянки вздовж зруйнованого автомобільного мосту на непідконтрольній території станом на вечір 1 серпня не були проведені. Це пов'язано з тим, що окупанти не надали допуск піротехнічним групам ДСНС на вказану ділянку.

Розведення сил у Станиці Луганській почали проводити наприкінці червня. Домовленості щодо таких дій були досягнені Тристоронньою контактною групою у Мінську ще у 2016 році. Проте виконати її вдалось лише тепер. За словами президента Зеленського, – це перший крок до відновлення миру. Згодом ТКГ зібралася ще раз та домовилась про "хлібне перемир’я", а також – демонтаж оборонних споруд і розмінування ділянок поблизу напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській. Далі за планом – ремонт переправи.

Що відомо про міст у Станиці Луганській? У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець. Президент Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.