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      Розмінування мосту у Станиці Луганській: скільки мін вже знешкодили сапери – фото

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      У Станиці Луганській триває розмінування територій
      У Станиці Луганській триває розмінування територій / Фото із соцмереж

      Розмінування ділянки триватиме до 10 серпня. Українська сторона отримала гарантії безпеки від представників окупаційних адміністрацій.

      Наразі піротехніки й сапери з ДСНС виконують роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній території України. Про це інформує прес-служба ООС.

      Важливо: У Мінську досягли важливих домовленостей щодо мосту у Станиці Луганській

      Вже обстежені 0,13 гектарів території. Ми виявили, вилучили та знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет,
      – мовиться у повідомленні.

      Водночас, розмінування ділянки вздовж зруйнованого автомобільного мосту на непідконтрольній території станом на вечір 1 серпня не були проведені. Це пов'язано з тим, що окупанти не надали допуск піротехнічним групам ДСНС на вказану ділянку.

      Розведення сил у Станиці Луганській почали проводити наприкінці червня. Домовленості щодо таких дій були досягнені Тристоронньою контактною групою у Мінську ще у 2016 році. Проте виконати її вдалось лише тепер. За словами президента Зеленського, – це перший крок до відновлення миру. Згодом ТКГ зібралася ще раз та домовилась про "хлібне перемир’я", а також – демонтаж оборонних споруд і розмінування ділянок поблизу напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській. Далі за планом – ремонт переправи.

      Що відомо про міст у Станиці Луганській? У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець. Президент Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.

      карта окуповані території
      Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Мінські домовленості
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