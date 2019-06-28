Розведення сил у Станиці Луганській: проросійські бойовики відійшли майже на 2 кілометри

Попри обстріли, у зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. До слова, сили на цій ділянці намагаються розвести ще з 2016 року, однак цей процес розпочався лише тепер. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Як повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу, українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики аж на 1600 метрів.

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Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма також був присутній та особисто контролював розведення. Вже сьогодні, 28 червня, почнуть розбирати українські позиції. Зокрема планують прибрати бетонні плити.

Хоча раніше у штабі ООС наголосили, що "у разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці".

Натомість проросійські бойовики збережуть свої позиції, адже вони ще давно залили їх бетоном, тож розібрати – не вдасться. Також варто додати, що через відхід військ у "сірій зоні" опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.



Мапа окупованих територій: 24 канал

До слова, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.