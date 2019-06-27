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      Військовополонений чи дезертир: мати бійця доводить, що її син не зраджував Україну

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      Боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Микола Гриненко потрапив до рук бойовиків у січні. Його шукали дев'ять днів, допоки проросійські бойовики не виклали відео, на якому хлопець заявив, що він розвідник. Тоді стало зрозуміло, що 20-річний хлопець потрапив у полон. Російські військові назвали Миколу терористом, а українське командування – дезертиром.

      Мати бійця 79 бригади Миколи Гриненка, який потрапив у полон 23 січня 2019 року, отримала від командування частини листа, де її сина назвали дезертиром. Жінка сказала, що у рідному місті їй почали докоряти, що вона нібито виховала зрадника.

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      Боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Микола Гриненко потрапив до рук бойовиків 23 січня 2019 року. Коли виявилося, що його захопили бойовики, то на його банківську картку перестала надходити зарплата. Коли ж його мати звернулася із запитом до військової частини, то листом їй повідомили, що її сина вважають дезертиром. Хоча бойовики, своєю чергою, називають Миколу терористом. 

      Я мала зв'язок з ним 24 чи 25 березня. Він подзвонив мені й сказав, що йому інкримінують статтю про тероризм. Покарання – від 10 до 15 років. Тобто там він терорист, тут дезертир. Виходить він всюди винен, всюди поганий, – сказала мати полоненого бійця Ольга Гриненко.

      Натомість ветерани війни на Сході, які живуть з Миколою в одному місті та знають хлопця особисто, також переконані, що дезертиром він бути не може. Принаймні тому, що на оприлюдненому бойовиками відео він чітко заявляє, що хоче повернутися.

      Дивіться відео: допит українського бійця Миколи Гриненка

      Ветеран АТО та земляк полоненого бійця Сергій Брянцев наголосив, що перш, ніж судити бійця, його спочатку потрібно звільнити. Коли мати звернулася до командування Миколиної бригади, її запевнили, що у жодному разі не відмовляться від свого бійця.

      Остаточну ж крапку у цій справі має поставити суд. Який відбудеться тільки коли боєць повернеться додому. Заступник командира Ярослав Калашник заявив, що наразі український боєць поданий до списку полонених. Як відзвітував Калашник, слідство встановило, що хлопець самостійно залишив район виконання завдання.

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      Як сказали свідки, Микола дуже хотів у позачергову відпустку, хоча тільки 10 днів, як повернувся до частини. Теж саме підтверджує і мати. Тож, можливо таке, що розвідник вирішив цю відпустку заслужити якимось вчинком на передовій. Всі ці обставини з'ясує слідство, яке проводять правоохоронці у Волновасі, де й зник військовий. 

      Варто додати, що Росія незаконно утримує понад 80 українських полонених. Серед них є українські активісти, військовослужбовці та діячі культури. Всі вони утримаються за політичними мотивами. Крім того, більшість з них (понад 40 українців) незаконно затримали в анексованому Криму. 

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Війна Тероризм
      Джерело: 24 канал
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