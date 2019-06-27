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      Поверніть дітей, – Зеленський звернувся до Путіна через полонених моряків

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна звільнити полонених на Азові українських моряків і відпустити їх додому.

      Український глава держави на брифінгу в Києві звернувся до президента країни-агресора його мовою – російською.

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      Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам,
      – наголосив Зеленський.

      Він нагадав, що вчора, 26 червня, минув термін, коли Росія мала повернути Україні полонених моряків за рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

      "У нас все є: право є, вирок є, але моряків немає. Тому я готовий і хочу чіпляти за будь-що, аби повернути хлопців додому", – додав гарант.

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир і обстріляли українських військових в Азовському морі. Тоді вони захопили 3 українські кораблі, а в полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві. Усі вони заявили слідству, що є військовополоненими.

      Перед цим глава держави жорстко розкритикував Міністерство закордонних справ за те, що дізнався від журналістів про ноту, яку Україна направила у відповідь Росії щодо повернення наших моряків.

      "Я зі ЗМІ дізнаюся про ноту Росії щодо повернення наших моряків та відповідну ноту, яку надіслало у відповідь МЗС України. Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Клімкін не вважає за потрібне обговорювати такі питання з президентом", – сказав він.

      Також Зеленський запропонував МЗС України та його очільнику Павлу Клімкіну тепер направити "ноту батькам моряків".

      Про яку ноту йдеться? 25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Росії. У ній країна-агресор заявила, що готова передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть письмові гарантії у продовженні їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

      Вже 26 червня МЗС України направило до МЗС Росії ноту-відповідь. У документі українська сторона наголосила, що пропозиція Кремля є неприйнятною і такою, що загострює суперечку між двома країнами щодо імунітету воєнних кораблів. Також МЗС "висловило рішучий протест з приводу невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

      Що відомо про рішення трибуналу ООН і як реагує Росія?

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія тоді виконувати вимоги відмовилась. 25 червня спливав термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

      У відповідь на це рішення, Кремль заявив, що нічого виконувати не збирається. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Водночас, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

      Військовополонені моряки

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини політики МЗС України Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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