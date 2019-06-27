Зеленський дав словесної прочуханки Клімкіну та МЗС через полонених моряків

Президент Володимир Зеленський емоційно розкритикував міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених українських моряків.

Що відомо про ноту Росії щодо полонених моряків?

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25 червня було останнім днем, коли Росія мала передати Україні 24 полонених моряків, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Натомість МЗС України отримало від МЗС Росії ноту про те, що Росія готова передати Україні моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

В МЗС України відповіли на цю ноту таке: "Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів". Там додали, що українська сторона вже поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права, та вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення трибуналу і невідкладно звільнити моряків.

Що каже на це Зеленський?

"Я – президент України, нагадую всім, особливо панові Клімкіну, в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, подобається він комусь, чи ні", – емоційно заявив на брифінгу Зеленський.

Він зауважив, що за словами спеціалістів, помічників та дипломатів, такі дії можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

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Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента. Хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України, за Конституцією,

– обурився глава держави.

Президент тепер вимагає від МЗС України пояснити його дії.

"Вчора був останній день, коли нам повинні були повернути наших моряків. У нас все є, право є, вирок є, моряків немає. Тому я готовий і хочу чіплятися за будь-що, щоб повернути хлопців додому", – додав Зеленський.

Що вирішив Міжнародний трибунал щодо полонених українських моряків? 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.



Проте Росія відмовилася виконувати рішення суду і не повернула Україні моряків у встановлені судом терміни. У президента РФ Володимира Путіна переконують, нібито "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

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Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.



Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.