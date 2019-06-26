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      Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків

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      Полонені українські моряки
      Полонені українські моряки / 2000.ua

      Росія готова передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. Таку ноту 25 червня отримало Міністерство закордонних справ України від МЗС Росії.

      "Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету воєнних кораблів", – наголосили в МЗС України.

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      Там додали, що українська сторона вже поінформувала про це Міжнародний трибунал ООН з морського права. У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення Міжнародного трибуналу і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

      Яким є рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків?

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Як українські моряки опинилися в російському полоні?

      Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

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      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З тих пір і досі полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі МЗС України
      Джерело: 24 канал
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