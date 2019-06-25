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      Пєсков заявив, що Росія не збирається звільняти українських моряків

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      Пєсков заявив, що Росія не збирається звільняти українських моряків
      Пєсков заявив, що Росія не збирається звільняти українських моряків / tass.ru

      Міжнародного трибуналу ООН з морського права зобов`язав Росію до 25 червня поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських військовополонених моряків і кораблів, захоплених у районі Керченської протоки. У Кремлі заявили, що нічого виконувати не збираються.

      Прес-секретар РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції", пише УНІАН.

      Важливо: Захоплені РФ українські кораблі зникли зі стоянки в Керчі: фото до та після

      Пєсков сказав, що у цьому і полягає позиція РФ. Тобто Росія збирається проігнорувати рішення Міжнародного суду.

      Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію,
      – вважає Пєсков.

      Прес-секретар наголосив, що позиція Росії була викладена в суді її представниками.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія тоді виконувати вимоги відмовилась. Саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

      Читайте також: Коли Міжнародний суд розгляне справу про імунітет українських моряків

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України ООН Новини Росії Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
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