Коли Міжнародний суд розгляне справу про імунітет українських моряків

Розгляд в арбітражі справи про імунітети українських кораблів і моряків буде на початку липня.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що має бути сформована панель арбітрів, пише "Інтерфакс-Україна".

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Суд розглядатиме безпосередньо порушення принципу державного імунітету над військовими кораблями.

Про який імунітет йдеться? Конвенція морського права, яку підписала Росія, передбачає недоторканність військових кораблів під розпізнавальними знаками країни від їх арешту, затримання та іншого. Тобто РФ порушила цю домовленість, захопивши в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", що йшли з Одеси до Маріуполя.

Росія зазначила, що їхнім арбітром буде Володимир Голіцин. Він російський суддя, який був головою ITLOS (Міжнародний трибунал з морського права), Голіцин розглядав справу України щодо юрисдикції з Морської конвенції.

Ми вже запропонували суддю Грінвуда (Sir Christopher John, Велика Британія). Загалом панель складатиметься з п'яти суддів,

– зазначила Зеркаль.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась.

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Зеркаль того самого дня повідомила, що справу про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених РФ, по суті розглядатиме окремий арбітраж, який створять на основі додатку 7 до Конвенції ООН з морського права.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.



Суд ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив рішення, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися до України усім без винятку 24 захопленим українським морякам, а також повернути 3 кораблі.



Росія не визнає цей вирок, наразі позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася: військовополоненими їх не вважають і збираються судити за російськими законами.