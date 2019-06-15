Україна має план, як змусити Росію відпустити полонених моряків, – Зеркаль

Росія повинна надати звіт про виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права до 25 червня 2019 року. Мовиться про рішення щодо звільнення українських моряків та кораблів. І від того, як поведеться РФ, залежатмуть подальші кроки України. Однак в України є чіткий план дій.

Україна має план, як змусити Росія виконати рішення Міжнародного трибуналу – відпустити полонених українських моряків та повернути захоплені судна. Про це Укрінформу розповіла заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

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“Ми працюємо над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН”, – сказала Зеркаль.



Олена Зеркаль переконує, що в України є план тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків

МЗС України, згідно з міжнародними нормами та процедурами, скерувало звернення до Росії і поставило конкретне запитання: "Коли Україна може забрати моряків і кораблі?"

Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як виконали цей наказ. А далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ,

– наголосила представниця МЗС.

Утім, розкривати будь-які деталі цього плану – відмовилася.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії? 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.



Суд ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив рішення, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися до України усім без винятку 24 захопленим українським морякам, а також повернути 3 кораблі.



Росія не визнає цей вирок, наразі позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася: військовополоненими їх не вважають і збираються судити за російськими законами.