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      Україна має план, як змусити Росію відпустити полонених моряків, – Зеркаль

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      МЗС працює над звільненням українських моряків з російського полону
      МЗС працює над звільненням українських моряків з російського полону / ТАСС

      Росія повинна надати звіт про виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права до 25 червня 2019 року. Мовиться про рішення щодо звільнення українських моряків та кораблів. І від того, як поведеться РФ, залежатмуть подальші кроки України. Однак в України є чіткий план дій.

      Україна має план, як змусити Росія виконати рішення Міжнародного трибуналу – відпустити полонених українських моряків та повернути захоплені судна. Про це Укрінформу розповіла заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

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      “Ми працюємо над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН”, – сказала Зеркаль.

      Зеркаль
      Олена Зеркаль переконує, що в України є план тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків

      МЗС України, згідно з міжнародними нормами та процедурами, скерувало звернення до Росії і поставило конкретне запитання: "Коли Україна може забрати моряків і кораблі?"

      Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як виконали цей наказ. А далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ, 
      – наголосила представниця МЗС.

      Утім, розкривати будь-які деталі цього плану – відмовилася.

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії? 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

      Суд ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив рішення, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися до України усім без винятку 24 захопленим українським морякам, а також повернути 3 кораблі.

      Росія не визнає цей вирок, наразі позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася: військовополоненими їх не вважають і збираються судити за російськими законами.

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      Теги: Новини України Україна – Росія МЗС України Новини політики Олена Зеркаль Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
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