Не можемо ризикувати українцями, – Хомчак про новий прохід Керченською протокою

Ситуація в Азовському морі залишається складною, адже Росія не полишає своїх агресивних намірів. Тому, наразі Україна не планує здійснювати новий прохід Керченською протокою, але здавати свої морські позиції не збирається.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю "BBC Україна" розповів, що українська сторона стежить за поведінкою Росії в Чорному та Азовському морях і готова дати відсіч ворогу у разі загрози.

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Рівень загрози не зменшився, тому що РФ свої наміри не полишає і постійно їх корегує в залежності від ситуації. У Чорному морі відбувається блокування торговельних суден, які заходять через Керченську протоку. Що стосується нашої готовності дати відсіч, то всі рішення прийняті, керівництво ООС готове реагувати на всі загрози,

– наголосив він.

Глава Генштабу пояснив, що рішення щодо нового проходу українських суден через Керченську протоку буде прийматися зважено, адже це – питання безпеки військових. Окрім того, спочатку треба розібратися з актом агресії Росії, який стався під час попереднього проходження українських кораблів через протоку, коли були захоплені у полон українські моряки.

"Звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі. Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати", – додав Хомчак.

Чому Україна хоче здійснити прохід Керченською протокою?

Секретар РНБО Олександр Турчинов раніше заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Що кажуть у Росії?

У Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі" незалежно від національності. Також, у Раді Федерації Росії пригрозили Україні військовим конфліктом. Також країна-агресор розкритикувала військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні на підтримку Грузії і України, які постраждали від російської агресії.



Згодом у РФ зухвало додали, що кораблі Військово-морських сил ЗСУ можуть без проблем проходити з Чорного моря в Азовське через Керченську протоку, лише потрібно дотримуватися норм безпеки, а не "готувати провокації".

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути захоплені кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.