Росія пригрозила Україні новими жорсткими затриманнями в Керченській протоці

Росія, яка нещодавно напала на українські кораблі в Азовському морі та захопила у полон моряків, знову буде будь-якими способами зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою.

Про це заявив член комітету Ради федерації РФ з оборони та безпеки Франц Клінцевич, передає НСН.

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За його словами, Росія буде затримувати "порушників" кордону "в прямому ефірі" незалежно від національності.

Ніяких сенсацій, ніякої бравади не буде. Прикордонники відповідно до російського законодавства забезпечують кордон РФ. Будуть на цьому кораблі американці, поляки, німці, якісь інші національності – вони всі є в такій ситуації злочинцями, порушниками кордону, і вони будуть затримані. Якщо це буде неможливо, то буде жорстко припинена спроба порушення кордону. Все це, виходячи з ситуації, що склалася, побачать у прямому ефірі,

– заявив представник РФ.

Окрім того, російський сенатор додав, що РФ буде контролювати ситуацію поблизу Керченської протоки безпілотниками та технічними засобами.

Зазначимо, таку заяву Клінцевич зробив у відповідь на слова екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Ігоря Романенка.

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Зокрема, напередодні він розповів у бліц-інтерв'ю для "UAportal", що Україні необхідно при підтримці своїх західних партнерів продовжувати спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку.

Тут є два варіанти. Якщо наші військові кораблі пройдуть по Керченській протоці, значить, таким чином ми доведемо, що причиною інциденту були вибрики Путіна, оскільки і в цей раз наші кораблі проходили так само, як завжди. Чесно кажучи, саме так і було, і побічно Путін підтвердив це на підсумковій прес-конференції. Якщо наші кораблі будуть зупиняти, таким чином, буде дезавуйована позиція Росії,

– зазначив Романенко.

За його словами, нові спроби проходу потрібно здійснювати з установкою відео і аудіозасобів контролю, і транслювати всі переговори з російськими структурами, починаючи з виходу з Одеси.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.