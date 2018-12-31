18:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У відповідь на агресію РФ: ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі

      3568 Читать новость на русском
      ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі
      ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Військово-морські сили Збройних сил України системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Російської Федерації.

      Про це розповів командувач Військово-Морських сил Ігор Воронченко у новорічному привітанні, оприлюдненому у Facebook ВМС ЗСУ.

      Читайте також: Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео

      У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові. Особливо напруженими стали останні місяці 2018 року,
      – зауважив він. 

      Воронченко нагадав, що 25 листопада Росія відкрито напала та захопила в полон 24 українських військових моряків. Адмірал підкреслив, що ця подія "сколихнула весь світ і об’єднала в боротьбі з країною-агресором".

      "Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі", – наголосив командувач ВМС.

      За його словами, у 2019 році Військово-морські сили продовжать приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримають нові кораблі і катери, а також новітні зразки озброєння.

       

      Нагадаємо, раніше командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко розповів, що Україна має у водах Азовського моря лише чотири кораблі та катери, у той час як там перебувають майже сотня суден Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Половина з них повноцінно може виконувати усі завдання.

      Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України Водний транспорт Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Російський олігарх: Аваков заборгував мені 12 мільйонів доларів
       3 грудня 2015 , 20:39
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      75 київських мостів знаходяться в предаварійному стані
       31 липня , 10:13
      Головні новини футболу 3 грудня: став відомий володар "Золотого м'яча-2018", матч Шахтар – Ліон перенесений з Харкова
       4 грудня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук