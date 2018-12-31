У відповідь на агресію РФ: ВМС України нарощують угрупування на Азовському морі

Військово-морські сили Збройних сил України системно нарощують угруповання на Азовському морі у відповідь на агресивні дії Російської Федерації.

Про це розповів командувач Військово-Морських сил Ігор Воронченко у новорічному привітанні, оприлюдненому у Facebook ВМС ЗСУ.

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У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові. Особливо напруженими стали останні місяці 2018 року,

– зауважив він.

Воронченко нагадав, що 25 листопада Росія відкрито напала та захопила в полон 24 українських військових моряків. Адмірал підкреслив, що ця подія "сколихнула весь світ і об’єднала в боротьбі з країною-агресором".

"Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі", – наголосив командувач ВМС.

За його словами, у 2019 році Військово-морські сили продовжать приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримають нові кораблі і катери, а також новітні зразки озброєння.

Нагадаємо, раніше командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко розповів, що Україна має у водах Азовського моря лише чотири кораблі та катери, у той час як там перебувають майже сотня суден Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Половина з них повноцінно може виконувати усі завдання.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.