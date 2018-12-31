Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео
Українські захисники записали зворушливе привітання для українців з прийдешнім Новим роком. Відео було зняте на Донбасі, де триває російсько-українська війна.
Відповідні відео були опубліковані у Facebook.
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Українські захисники з різних підрозділів прочитали зворушливий вірш з окопів та блокпості. Слова військових звучали під різдвяну мелодію Леонтовича "Щедрик".
Бійці зворушливо привітали українців з Новим роком: відео
Окрім військових, до українців звернувся і міністр оборони Степан Полторак.
Він наголосив, що бійці ЗСУ, які беруть участь у військових діях на Донбасі, захищають чотири найважливіші для українського народу речі: свободу, сім'ю, надбання і можливість повноцінного життя.
Щиро бажаю, щоб у 2019 році настав мир – після нашої Перемоги. Особливо теплі новорічні вітанням адресую військовослужбовцям, які на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора, а також полоненим українським військовим морякам: ми з вами, ми боремося за вас і молимося, щоби ви найскоріше опинилися вдома. З Новим Роком та Різдвом Христовим!
– написав він.