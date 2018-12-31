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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео

      496 Читать новость на русском
      Військові зворушливо привітали українців з Новим роком
      Військові зворушливо привітали українців з Новим роком / Скрін з відео

      Українські захисники записали зворушливе привітання для українців з прийдешнім Новим роком. Відео було зняте на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

      Відповідні відео були опубліковані у Facebook.

      Читайте також: "Настане час, коли буде звільнений весь Донбас": Наєв привітав з Новим роком бійців ООС

      Українські захисники з різних підрозділів прочитали зворушливий вірш з окопів та блокпості. Слова військових звучали під різдвяну мелодію Леонтовича "Щедрик".

      Бійці зворушливо привітали українців з Новим роком: відео

       
       
      Ще одне зворушливе привітання оприлюднили бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади. На ньому видно, як бійці їдуть на бойовій машині, а вона прикрашена яскравими гірляндами. Один з захисників звертається до українців в одязі Святого Миколая, поверху якого одягнений бронежилет.
       
      Дивіться привітання бійців ЗСУ з Новим роком: відео
       
       

      Окрім військових, до українців звернувся і міністр оборони Степан Полторак.

      Він наголосив, що бійці ЗСУ, які беруть участь у військових діях на Донбасі, захищають чотири найважливіші для українського народу речі: свободу, сім'ю, надбання і можливість повноцінного життя.

      Щиро бажаю, щоб у 2019 році настав мир – після нашої Перемоги. Особливо теплі новорічні вітанням адресую військовослужбовцям, які на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора, а також полоненим українським військовим морякам: ми з вами, ми боремося за вас і молимося, щоби ви найскоріше опинилися вдома. З Новим Роком та Різдвом Христовим!
      – написав він.

       

      Теги: Новини України Новорічні свята Збройні сили України Війна на Донбасі Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
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