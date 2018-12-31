Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком: зворушливе відео

Українські захисники записали зворушливе привітання для українців з прийдешнім Новим роком. Відео було зняте на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

Відповідні відео були опубліковані у Facebook.

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Українські захисники з різних підрозділів прочитали зворушливий вірш з окопів та блокпості. Слова військових звучали під різдвяну мелодію Леонтовича "Щедрик".

Бійці зворушливо привітали українців з Новим роком: відео

Ще одне зворушливе привітання оприлюднили бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади. На ньому видно, як бійці їдуть на бойовій машині, а вона прикрашена яскравими гірляндами. Один з захисників звертається до українців в одязі Святого Миколая, поверху якого одягнений бронежилет.

Дивіться привітання бійців ЗСУ з Новим роком: відео

Окрім військових, до українців звернувся і міністр оборони Степан Полторак. Він наголосив, що бійці ЗСУ, які беруть участь у військових діях на Донбасі, захищають чотири найважливіші для українського народу речі: свободу, сім'ю, надбання і можливість повноцінного життя.

Щиро бажаю, щоб у 2019 році настав мир – після нашої Перемоги. Особливо теплі новорічні вітанням адресую військовослужбовцям, які на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора, а також полоненим українським військовим морякам: ми з вами, ми боремося за вас і молимося, щоби ви найскоріше опинилися вдома. З Новим Роком та Різдвом Христовим!

– написав він.