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      "Настане час, коли буде звільнений весь Донбас": Наєв привітав з Новим роком бійців ООС

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      Командувач ООС Сергій Наєв привітав українських військових з Новим роком
      Командувач ООС Сергій Наєв привітав українських військових з Новим роком / 24 канал

      Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв привітав з Новим роком українських військовослужбовців. Він побажав здійснення спільної заповітної мрії – настання миру на нашій рідній землі після перемоги над ворогом.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      Наєв зазначив, що 2018 рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Українські військові з гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали заради держави.

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      "На жаль, це свято ми зустрічаємо в умовах, коли український народ зі зброєю в руках захищає територіальну цілісність своєї держави. У боротьбі з підступним, безпринципним ворогом особовий склад військових частин та підрозділів Об’єднаних сил демонструє високий моральний дух, професійну майстерність та величезну готовність до самопожертви в ім'я встановлення миру і спокою на Донбасі", – сказав Наєв.

      Він додав, що військові також беруть активну участь у відновленні життєво важливих об’єктів Донбасу.

      Впевнений, настане час, коли буде звільнений весь Донбас. І ми відновимо всі мости, дороги, школи, лікарні та інші об’єкти,
      – заявив командувач ООС.

      "Нехай всі прикрощі і негаразди залишаться в старому році, а заповітні бажання обов’язково здійсняться в новому. А найголовніше, нехай здійсниться наша з вами спільна заповітна мрія – настане мир на нашій рідній землі після перемоги над ворогом", – наголосив Наєв.

      Він додав, що не має жодних сумнівів, що високий професіоналізм бійців ООС, патріотизм, відданість справі і надалі будуть запорукою успішного виконання поставлених завдань.

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новорічні свята Сергій Наєв Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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