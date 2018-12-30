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      "Придет время, когда будет освобожден весь Донбасс": Наев поздравил с Новым годом бойцов ООС

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      Командующий ООС Сергей Наев поздравил украинских военных с Новым годом
      Командующий ООС Сергей Наев поздравил украинских военных с Новым годом / 24 канал

      Командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравил с Новым годом украинских военнослужащих. Он пожелал осуществления совместной заветной мечты – наступление мира на нашей родной земле после победы над врагом.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      Наев отметил, что 2018 год был насыщен событиями, напряженным трудом, глубоким содержанием и свершениями. Украинские военные с достоинством выдержали все испытания, вместе плодотворно работали ради государства.

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      "К сожалению, этот праздник мы встречаем в условиях, когда украинский народ с оружием в руках защищает территориальную целостность своего государства. В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав воинских частей и подразделений Объединенных сил демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство и огромную готовность к самопожертвованию во имя установления мира и спокойствия на Донбассе", – сказал Наев.

      Он добавил, что военные также принимают активное участие в восстановлении жизненно важных объектов Донбасса.

      Уверен, наступит время, когда будет освобожден весь Донбасс. И мы восстановим все мосты, дороги, школы, больницы и другие объекты,
      – заявил командующий ООС.

      "Пусть все неприятности и невзгоды останутся в старом году, а заветные желания обязательно исполнятся в новом. А самое главное, пусть исполнится наша с вами общая заветная мечта – наступит мир на нашей родной земле после победы над врагом",  – подчеркнул Наев.

      Он добавил, что не имеет никаких сомнений, что высокий профессионализм бойцов ООС, патриотизм, преданность делу и в дальнейшем будут залогом успешного выполнения поставленных задач.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Сергей Наев Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
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