"Придет время, когда будет освобожден весь Донбасс": Наев поздравил с Новым годом бойцов ООС

Командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравил с Новым годом украинских военнослужащих. Он пожелал осуществления совместной заветной мечты – наступление мира на нашей родной земле после победы над врагом.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Наев отметил, что 2018 год был насыщен событиями, напряженным трудом, глубоким содержанием и свершениями. Украинские военные с достоинством выдержали все испытания, вместе плодотворно работали ради государства.

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"К сожалению, этот праздник мы встречаем в условиях, когда украинский народ с оружием в руках защищает территориальную целостность своего государства. В борьбе с коварным, беспринципным врагом личный состав воинских частей и подразделений Объединенных сил демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство и огромную готовность к самопожертвованию во имя установления мира и спокойствия на Донбассе", – сказал Наев.

Он добавил, что военные также принимают активное участие в восстановлении жизненно важных объектов Донбасса.

Уверен, наступит время, когда будет освобожден весь Донбасс. И мы восстановим все мосты, дороги, школы, больницы и другие объекты,

– заявил командующий ООС.

"Пусть все неприятности и невзгоды останутся в старом году, а заветные желания обязательно исполнятся в новом. А самое главное, пусть исполнится наша с вами общая заветная мечта – наступит мир на нашей родной земле после победы над врагом", – подчеркнул Наев.

Он добавил, что не имеет никаких сомнений, что высокий профессионализм бойцов ООС, патриотизм, преданность делу и в дальнейшем будут залогом успешного выполнения поставленных задач.

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