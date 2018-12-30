Лукашенко сделал Путину очень белорусский подарок к Новому году

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка 4 мешка картошки со своего двора и сало.

Об этом сообщает "Белта".

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, что Путин сам полушутя попросил о таком подарке, когда Лукашенко спрашивал, что бы президент РФ хотел получить к Новому году.

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Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что в подарке для Путина – несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для разного приготовления: один для жарки, второй – для дерунов, третий – для пюре, четвертый – для запекания и отваривания.

В подарок другим лидерам стран Содружества независимых государств президент Беларуси направил эксклюзивные елочные шары ручной работы.