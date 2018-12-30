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      Лукашенко сделал Путину очень белорусский подарок к Новому году

      51 Читати новину українською
      Лукашенко направил Путину новогодний подарок
      Лукашенко направил Путину новогодний подарок / Belaruspartisan.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка 4 мешка картошки со своего двора и сало.

      Об этом сообщает "Белта".

      Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, что Путин сам полушутя попросил о таком подарке, когда Лукашенко спрашивал, что бы президент РФ хотел получить к Новому году.

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      Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что в подарке для Путина – несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для разного приготовления: один для жарки, второй – для дерунов, третий – для пюре, четвертый – для запекания и отваривания.

      В подарок другим лидерам стран Содружества независимых государств президент Беларуси направил эксклюзивные елочные шары ручной работы.

      Теги: Новости России Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси Курьезные новости Новости политики СНГ Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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