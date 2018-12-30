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      Лукашенко зробив Путіну дуже білоруський подарунок до Нового року

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      Лукашенко надіслав Путіну новорічний подарунок
      Лукашенко надіслав Путіну новорічний подарунок / Belaruspartisan.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко надіслав президентові Росії Володимиру Путіну як новорічний подарунок 4 мішки картоплі зі свого подвір’я та сало.

      Про це повідомляє "Белта".

      Прес-секретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт пояснила, що Путін сам напівжартома попросив про такий подарунок, коли Лукашенко запитував, що б президент РФ хотів отримати до Нового року.

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      Речниця білоруського лідера уточнила, що у подарунку для Путіна – кілька елітних сортів картоплі, кожен з яких призначений для різного приготування: один для смаження, другий – для дерунів, третій – для пюре, четвертий – для запікання і відварювання.

      У подарунок іншим лідерам країн Співдружності незалежних держав президент Білорусі надіслав ексклюзивні ялинкові кулі ручної роботи.

      Теги: Новорічні свята Новини Росії Новини політики Курйозні новини Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін СНД
      Джерело: 24 Канал
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