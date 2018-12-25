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      Путін виділився дивною поведінкою на зустрічі з Лукашенком: курйозне відео

      2341 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / politeka.net

      У вівторок, 25 грудня, у Москві розпочалися переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

      Відповідний фрагмент зустрічі, який зняли на відео, опублікували в YouTube.

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      На ньому особливо помітно, яку реакцію викликали лідера Кремля слова глави Білорусі. "Ми з вами глибоко присвячені в ті проблеми і ті питання, які треба сьогодні вирішити", – говорить у цей час Лукашенко.

      Путін сильно однією рукою тримається за ручку крісла, а іншу стискає в кулак, одночасно президент РФ кілька разів відриває шкарпетки черевиків від килима. 

      Відео, на якому помітно дивну поведінку Путіна


      Варто додати, що країни обговорять нюанси, що пов'язані з проведеним Росією податковим маневром в нафтовій сфері. Крім того, президенти поговорять про комплекс двосторонніх союзних відносин.

      Нагадаємо, 1 грудня під час привітань Дональд Трамп не потиснув руки Володимиру Путіну та спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману. Натомість президент Росії дуже дружньо привітав Мохаммеда бін Салмана.

      Теги: Новини Росії Курйозні новини Новини політики Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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