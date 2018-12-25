Путин выделился странным поведением на встрече с Лукашенко: курьезное видео

Во вторник, 25 декабря, в Москве начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Соответствующий фрагмент встречи, который сняли на видео, опубликовали в YouTube.

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На нем особенно заметно, какую реакцию вызвали у лидера Кремля слова главы Беларуси. "Мы с вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить", – говорит в это время Лукашенко.

Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент РФ несколько раз отрывает носки ботинок от ковра.

Видео, на котором заметно странное поведение Путина

Стоит добавить, что страны обсудят нюансы, связанные с проведенным Россией налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты поговорят о комплексе двусторонних союзных отношений.

Напомним, 1 декабря во время приветствий Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину и наследственному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Вместе с тем президент России очень дружески поздравил Мохаммеда бин Салмана.