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      В Антарктиде взвился флаг одной из бригад Вооруженных сил Украины: фото

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      Флаг 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев
      Флаг 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев / Facebook-страница 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев

      В Антарктиде развернули флаг Украинской 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Это сделали члены 23-й Украинской антарктической экспедиции.

      Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

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      "Дорогие собратья, флаг нашей легендарной 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев на крайнем полюсе планеты – в Антарктиде! С места происшествия нам шлют свои поздравления с Новым годом члены 23-й Украинской антарктической экспедиции", – говорится в заметке.

      Что известно о 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев?​
      Военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины, расположенное в Белой Церкви Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии. С 2014 года бригада участвовала в боевых действиях на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 года – под Авдеевкой в промзоне.

      В августе 2017 года получила почетное название в честь военного формирования времен Украинской Народной Республики Черных Запорожцев.

      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины
      Источник: 24 канал
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