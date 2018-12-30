В Антарктиде взвился флаг одной из бригад Вооруженных сил Украины: фото

В Антарктиде развернули флаг Украинской 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Это сделали члены 23-й Украинской антарктической экспедиции.

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

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"Дорогие собратья, флаг нашей легендарной 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев на крайнем полюсе планеты – в Антарктиде! С места происшествия нам шлют свои поздравления с Новым годом члены 23-й Украинской антарктической экспедиции", – говорится в заметке.

Что известно о 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев?​

Военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины, расположенное в Белой Церкви Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии. С 2014 года бригада участвовала в боевых действиях на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 года – под Авдеевкой в промзоне.



В августе 2017 года получила почетное название в честь военного формирования времен Украинской Народной Республики – Черных Запорожцев.