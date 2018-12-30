Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год: красноречивые фото
"Нежные и непобедимые" – так называется календарь, который создали запорожские волонтеры. Героини фотографий – женщины, служащие в местной 55-й артилерейський бригаде Вооруженных сил.
В общем 128 женщин являются военными, большинство прошло через зону боевых действий.
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На предложение сниматься для календаря радостью согласились. Объяснили, что цель проекта – показать контраст жизненной женской красоты и убийственной войны.
Календарь "Нежные и непобедимые"
Героиня фотографии
Само присутствие в зоне боевых действий – это психологически тяжело, а все потому, что нет рядом семьи. С ребенком и мужем в телефонном режиме,
– пояснила военная ВСУ Анжела Крынина.
Женщина-военная
Волонтеры 55-й артиллерийской бригады, которые задумали и осуществили этот проект, довольны художественным перевоплощением своих героинь. Верят, если такие женщины воюют за Украину, то победа будет.
Календарь с военными
В новом году военный календарь "Нежные и непобедимые" украсит тысячи квартир запорожцев.