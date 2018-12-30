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      Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год: красноречивые фото

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      "Нежные и непобедимые" – так называется календарь, который создали запорожские волонтеры. Героини фотографий – женщины, служащие в местной 55-й артилерейський бригаде Вооруженных сил.

      В общем 128 женщин являются военными, большинство прошло через зону боевых действий.

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      На предложение сниматься для календаря радостью согласились. Объяснили, что цель проекта – показать контраст жизненной женской красоты и убийственной войны.

      календар військові
      Календарь "Нежные и непобедимые"

      жінки військові
      Героиня фотографии

      Само присутствие в зоне боевых действий – это психологически тяжело, а все потому, что нет рядом семьи. С ребенком и мужем в телефонном режиме,
      пояснила военная ВСУ Анжела Крынина.

      календар запоріжжя
      Женщина-военная

      Волонтеры 55-й артиллерийской бригады, которые задумали и осуществили этот проект, довольны художественным перевоплощением своих героинь. Верят, если такие женщины воюют за Украину, то победа будет.

      календар запоріжжя
      Календарь с военными

      В новом году военный календарь "Нежные и непобедимые" украсит тысячи квартир запорожцев.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Война Вооруженные силы Украины Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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