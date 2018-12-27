Истории самых известных женщин-военнослужащих: как в мире разрушают гендерные стереотипы

До недавнего времени представить себе женщину за рулем танка или командиром обычного армейского подразделения было невозможно. Однако сегодня – это привычное явление.

Женщины и война

Женщины участвуют в боевых действиях и занимают офицерские должности. За три последних года женщинам официально разрешили быть снайперами, разведчиками и командовать воинскими подразделениями.

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Гендерные изменения приближают Украину к стандартам НАТО. В странах Альянса уже давно лишились общественных стереотипов, что защищать государство – это сугубо мужская обязанность.

Впечатляющее зрелище. 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей – это Trident Juncture ("Стремительный трезубец-2018") – крупнейшие учения НАТО со времен завершения холодной войны.



Учения НАТО

Страны Альянса и партнеры тренируются отражать атаку потенциального агрессора. В бой выходит тяжелая техника. 60-тонный танк выписывает пируэты... в женских руках. Лейтенант Норвегии Силье Виллассен сосредоточена и готова к действиям. Она – командир бронетанкового взвода. Ее четыре танка "Леопард" демонстрируют способность обеспечить защиту члена альянса даже в экстремальных арктических условиях.



Командир бронетанкового взвода Вилассен

Лейтенант Норвегии Силье Виллассен

Лейтант Вилласен – не единственный командир в армии Норвегии. Именно эта страна одной из первых разрешила женщинам занимать передовые позиции в вооруженных силах.

Я считаю это честью. Очень важно командовать взводом основной боевой армии. Я отвечаю за четыре танка. Это огромное количество огневой мощи,

– рассказала лейтенант Вооруженных сил Норвегии Силье Виллассен.

В общем, женщины воюют на равных с мужчинами в более чем 20 государствах мира. Большинство из них – страны НАТО. Сегодня там служат около 300 тысяч женщин. Из них почти 40 тысяч носят офицерские погоны. Канада, США, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Польша, Румыния и Швеция – уже давно разрешили женщинам непосредственно участвовать в боевых действиях и занимать любые армейские должности.

До середины 70-х годов в Америке профессии тоже четко разделялись на чисто женские и мужские. Женщины-военнослужащие даже проходили службу в отдельных женских подразделениях. В основном они выполняли работу, считавшуюся исключительно женской – медсестры, кухарки. Теперь такого разграничения в Америке не существует вообще. К слову, первые две женщины, зачисленные в ряды школы рейнджеров, были настолько физически подготовлены, что немного мужчин могли с ними посоревноваться,

– подчеркнула Доун Л. Дескинс, заместитель командующего штаб-квартиры ракетной обороны (Европейское командование Вооруженных сил США).

Едва ли не первыми женщины-военные получили равные с мужчинами права в Канаде – еще в 1895 году. Еще одна родина феминизированной армии – Великобритания. В 1917 году там были сформированы женские королевские военно-воздушные силы, Королевский вспомогательный корпус ВМС и Женский легион секции автотранспорта.

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Еще один пример, где женщины интегрированы в почти все военные должности – Соединенные Штаты. В 2010 году представительницам прекрасного пола там разрешили служить на атомных подводных лодках. А в 2016 году самую престижную Военную академию в Вест-Пойнте впервые в истории возглавила женщина. Диана Холланд – ветеран войны в Ираке и Афганистане. Она же первой среди женщин стала бригадным генералом легкой пехотной дивизии.



Диана Холланд

Воюют женщины на равных началах с мужчинами и в соседней к Украине Польше. Лейтенант Катажина Томяк-Семееневич с легкостью управляет истребителем МИГ-29. Она – первая женщина – военный пилот в Польше.

Когда я надеваю шлем и сажусь за руль самолета, я знаю, что не получу никакого особого отношения. Самолеты не прощают ошибок. Неважно, ты мужчина, или женщина – мы все пилоты,

– заверила Катажина.



Лейтенант Катажина Томяк-Семееневич

Комитет НАТО по гендерным вопросам – один из старейших в составе Альянса, ему более 40 лет. Женщины в странах НАТО не только воюют наравне с мужчинами, иногда проходят обязательную военную службу, но и занимают ответственные должности от руководителей генштабов до министров обороны стран Альянса.

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Аленке Ерменц – 55. Она – участница боевых действий, мать троих детей и первая в истории женщина, возглавившая высшую военную должность – Генеральный штаб Вооруженных сил страны-члена НАТО. На военной службе она уже 27 лет – с тех пор, как ее родная Словения объявила о независимости. В течение этого времени Аленка успела возглавить батальон, была советником командующего миссии КФОР в Косово, получила звание генерал-майора, а позже добралась и до высшей должности в генштабе свое страны.



Аленка Ерменц

Женщины занимают высшие должности и в руководстве альянса. Колинда Грабар-Китарович – в 2011 году стала первой женщиной в истории – помощником Генерального секретаря НАТО. Это третий человек в гражданской иерархии НАТО после генерального секретаря и его заместителя. После дипломатической службы в НАТО победила на выборах и стала президентом Хорватии.



Колинда Грабар-Китарович

А американка Роуз Гетемюллер в 2016 году стала первой женщиной на посту заместителя генерального секретаря НАТО. До этого занимала должность заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Она также участвовала в переговорах по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Гетемюллер уверена – без гендерного привлечения не будет длительной стабильности и мира.

Вызовом современности является постоянное применение и адаптация вынесенных гендерных уроков к безопасной среде, постоянно меняется. Мы на практике должны продемонстрировать целесообразность применения гендерных уроков к сложным вызовам безопасности современности. Должны применить подход, что не просто устраняет симптомы, но и решает первопричины сегодняшних угроз безопасности,

– отметила Роуз Гетемюллер.



Роуз Гетемюллер

В Вооруженных Силах Украины служит более 25 тысяч женщин. То есть, фактически, каждый пятый военный – женщина. Из них более трех тысяч – офицеры. Шесть тысяч – участницы АТО. Еще 2 тысячи представительниц прекрасного пола и сейчас участвуют в боевых действиях на Востоке Украины. Они профессионально держат в руках оружие и могут соперничать с наиболее подготовленными бойцами. Они предпочитают термин прекрасный, а не слабый пол!

Все зависит от того как девушка себя поставит, если она хочет служить на равных, она этого добьется. Первый период мне было сложно в мужском коллективе, потому что они такие уже были герои... у них был опыт боевых действий, а я пришла новенькая и как-то не могла влиться в атмосферу. Но постепенно-постепенно... Я знала, что моя цель все-таки попасть на фронт. И где-то в сентябре-октябре я уже была в Дебальцево, меня взяли. В конце концов, я сама проложила себе путь,

– отметила украинская защитница Майа Москвич.

Единственная женщина в украинской сборной "Игр непокоренных-2018", волынянка Майя Москвич пошла на фронт добровольцем в 2014 году в составе батальона Национальной гвардии имени генерала Сергея Кульчицкого. Впоследствии служила в разведывательном батальоне "Гарпун". В 2015 году подразделение расформировали. Его бойцы вошли в полк полиции особого назначения "Миротворец", откуда Майя уволилась по состоянию здоровья. Она признается – быть девушкой в сугубо мужском батальоне – вначале непросто.

Майа Москвич

Занимать определенные должности в Вооруженных Силах Украины женщинам разрешили еще в 2016 году. Сейчас список расширился. Женщинам открылись такие военные профессии, как пулеметчик, снайпер, гранатометчик, летчик-штурман. Военнослужащих уже не зачисляют в штат на должности "санитарок" и "кухарок", а они выполняют обязанности снайперов, водителей и разведчиков.

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В то же время до сих пор недоступными для женщин остаются должности, связанные с применением взрывчатки, ядовитых веществ или водолазными работами. Не назначают и на службу на подводных лодках и кораблях. Кроме того, только 70 военнослужащих имеют звание полковников, а в октябре этого года впервые женщина заняла должность генерал-майора.

Участие женщин в военных действиях долгое время вызвала немало споров. Однако реальные бои на украинской территории заставили тщательнее отнестись к вопросу интеграции женщин в Вооруженные силы. И предоставить возможность служить на передовой.

В целом, разница касается физической подготовки, ведь женщины от природы не настолько сильны, как мужчины. Поэтому допускается, что они могут пробежать несколько медленнее, чем мужчины, или же поднять меньший вес. Но вместе с тем существуют силы спецназначения, в состав которых входят женщины, способные сдать физические испытания на уровне с мужчинами,

– рассказала заместитель директора представительства НАТО в Украине Анн-Кристие Бьергене.

Достичь гендерного баланса в секторе безопасности и обороны Украине помогает НАТО. В частности, Альянс помогает с выполнением Национального плана действий по реализации Резолюции ООН "Женщины, мир и безопасность". При поддержке Североатлантического альянса проводятся семинары, консультации и тренинги.

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Оборона страны – это не мужское или женское, а общенациональное дело. И обеспечение равных прав в Вооруженных силах– то, что делает армию только сильнее. А пока женщины на передовой уверенно опровергают стереотипное понятие "слабый пол".

Разминирование Донбасса

Наибольшую угрозу для людей, проживающих на территориях, где проводились боевые действия, несут взрывоопасные остатки войны – снаряды, мины и самодельные взрывные устройства. Специалисты отмечают, что на полное разминирование Донбасса понадобится не меньше пятнадцати-двадцати лет.

Государственный бюджет Украины не способен полностью профинансировать этот процесс без привлечения международных доноров.

Больше о разминировании временно оккупированных территорий – смотрите в программе.