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      Телеканал новостей 24 Программы Фактор безопасности
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      Фактор безопасности. Как происходили многочисленные в истории учения НАТО

      Фактор безопасности 17 Читати новину українською

      50 тысяч военных, более 10 тысяч единиц армейской техники, самолетов и кораблей – в Норвегии закончились учения НАТО "Трезубец единства-2018", которые стали самыми многочисленными маневрами за всю историю Альянса.

      Военные маневры серии Trident Juncture проводятся в Европе не впервые. Однако количество войск и техники, прибывших на север Норвегии, на этот раз стали рекордными для НАТО.

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      Учитывая то, что северные локации Норвегии даже для состоятельных западных туристов являются удовольствием не дешевым, их выбор в качестве основного места проведения учений говорит о том, что в Альянсе не собираются экономить на подготовке.


      Учения НАТО

      Техника и люди прибывали к викингам по суше, по морю и воздуху. В учениях были задействованы 250 самолетов, 70 кораблей и около 10 тысяч наземных транспортных средств. Для прибытия грузов и военных было задействовано четыре морских порта и четыре аэропорта Норвегии. Объединенная группа материально-технического обеспечения НАТО взяла на себя основную логистическую работу.

      Мы успешно переместили около 7 бригад почти за месяц, и это, если не ошибаюсь, самое быстрое перемещение, которое осуществляло НАТО,
      – подчеркнул Джеймс Фогго.

      Нынешний Trident Juncture стал настолько популярным, что американский авианосец "Гарри Трумэн" в составе всей авиагруппы, чтобы принять в нем участие, пересек в водах Норвежского моря условный Полярный круг, и географически оказался в пределах Арктики. По словам военных, американский авианосец впервые за последние тридцать лет вошел в воды Арктики.


      Учения НАТО

      Морская компонента обучения "Трезубец единства-2018", собрала под одним командованием около 70 кораблей различного класса. Авианосцы, транспортники, десантные корабли, спланировать маршрут и задания для такого флота – дело не простое.

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      Автомагистрали европейских стран тоже проходили тест на качество. В конце октября – начале ноября норвежские дороги были забиты многокилометровыми колоннами тяжелой военной техники, которая неустанно двигалась в направлении северного полюса. Примерно тоже самое происходило в соседних Швеции и Финляндии.

      Больше об учениях и секс-символе НАТО – смотрите в программе.

      Теги: НАТО Норвегия Оружие Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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