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      Фактор безпеки. Як відбувалися найчисельніші в історії навчання НАТО

      Фактор безпеки 129 Читать новость на русском

      50 тисяч військових, понад 10 тисяч одиниць армійської техніки, літаків і кораблів – в Норвегії закінчилися навчання НАТО "Тризуб єдності-2018", які стали найчисельнішими маневрами за всю історію Альянсу.

      Військові маневри серії Trident Juncture проводяться в Європі не вперше. Однак кількість військ та техніки, які прибули на північ Норвегії цього разу стали рекордними для НАТО.

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      Враховуючи те, що північні локації Норвегії навіть для заможних західних туристів є задоволенням не дешевим, їх вибір на роль основного місця проведення навчань говорить про те, що в Альянсі не збираються економити на підготовці.


      Навчання НАТО

      Техніка і люди прибували до вікінгів суходолом, морем та повітрям. В навчаннях було задіяно 250 літаків, 70 кораблів і близько 10 тисяч наземних транспортних засобів. Для прибуття вантажів і військових було задіяно чотири морські порти і чотири аеропорти Норвегії. Об'єднана група матеріально-технічного забезпечення НАТО взяла на себе основну логістичну роботу.

      Ми успішно перемістили близько 7 бригад майже за місяць, і це, якщо не помиляюся, найшвидше переміщення, яке здійснювало НАТО,
      – наголосив Джеймс Фогго.

      Цьогорічний Trident Juncture став настільки популярним, що американський авіаносець "Гаррі Трумен" складі всієї авіагрупи, аби взяти в ньому участь, перетнув в водах Норвезького моря умовне Полярне коло, і географічно опинився в межах Арктики. За словами військових, американський авіаносець вперше за останніх тридцять років увійшов у води Арктики.


      Навчання НАТО

      Морська компонента навчання "Тризуб єдності-2018", зібрала під одним командуванням близько 70 кораблів різного класу. Авіаносці, транспортники, десантні кораблі, спланувати маршрут і завдання для такого флоту справа не проста.

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      Автомагістралі європейських країн також проходили тест на якість. В кінці жовтня – на початку листопада норвезькі дороги були забиті багатокілометровими колонами важкої військової техніки, яка невпинно рухалася у напрямку північного полюсу. Приблизно теж саме відбувалося в сусідніх Швеції та Фінляндії.

      Більше про навчання та секс-символа НАТО – дивіться у програмі.

      Теги: НАТО Фактор безпеки Зброя Норвегія
      Джерело: 24 канал
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