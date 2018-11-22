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      Фактор безопасности. Представительница НАТО раскрыла секреты политического успеха

      Фактор безопасности 23 Читати новину українською

      Представления о сегодняшней молодежи довольно стереотипны: шумные вечеринки, увлечения неформальными субкультурами и зависания в соцсетях или геймерских онлайн-баталиях. Однако это не совсем так. Есть молодые люди, которые интересуются искусством, спортом и даже международной политикой, в частности, НАТО.

      Фонд "Открой Украину" пригласил директора центра информации и документации НАТО в Украине Барбору Маронкову на неофициальную встречу во французской кофейне. "Открой утро" – так назвали этот формат его организаторы. Он, по словам директора Фонда Рамины Шуд, бесспорно имел весомые преимущества, ведь на крупных мероприятиях молодым экспертам тяжеловато.

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      "То ли какая-то определенная боязнь, обычно на таких мероприятиях ставят вопросы более опытные эксперты, а молодежь как-то сдерживает себя", – пояснила директор фонда "Открой Украину" Рамина Шуд.

      Чтобы получить приглашение на завтрак нужно было принять участие в открытом конкурсе. Место за столиком получили 15 молодых общественно активных украинцев. Вопросы, которые обсуждали за кофе были очень интересными. К примеру, социологическое исследование проведенное совместно с Центром информации и документации НАТО и известным фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерява" на востоке и юге страны, по вопросу отношения местного населения к альянсу.

      нато
      Завтрак с директором центра информации и документации НАТО в Украине

      "Мы являемся юго-восточным регионом, который плохо относится или плохо воспринимает информацию о НАТО, но все оказалось наоборот. То есть Запорожье воспринимает плохо, а вот, к примеру, Мариуполь имеет достаточно высокую поддержку", – рассказала кандидат политических наук Оксана Манчуленко.

      Одной из повседневных обязанностей Центра информации и документации НАТО в Украине и является знакомство с новыми людьми, молодыми профессионалами, которые интересуют НАТО, реформами и продвижением Украины как государства с демократическим обществом,
      – отметила Барбора Маронкова.

      Вкусный завтрак имел ощутимый привкус мотивационного тренинга, ведь Барбора Маронкова откровенно рассказала молодым коллегам о пути, который привел ее в штаб-квартиру НАТО. В частности, обсудили темы, которые так не любят говорить вслух работодатели – гендерные вопросы, возрастные проблемы и тому подобное.

      нато
      Встреча с Барборой Маронковой

      "Она, как женщина, никогда не испытывала проблем в работе в такой более мужской атмосфере", – заявила политический эксперт Дарья Соколова.

      Вместо запланированных 30 минут завтрак длился вдвое больше. Несмотря на опасения опоздать на работу участники не спешили. Поэтому для некоторых эта встреча стала началом сотрудничества с НАТО.

      нато
      Место за столиком получили 15 молодых общественно активных украинцев

      "Во время дискуссии я услышала множество идей. С отдельными участниками мы уже успели обменяться контактами", – добавила директор центра информации и документации НАТО.

      Как НАТО ищет ответы на угрозы безопасности с помощью технологий и научного развития – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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