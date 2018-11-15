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      Фактор безопасности. Как НАТО помогает миру в чрезвычайных ситуациях

      Фактор безопасности 14 Читати новину українською

      Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, теракты – каждый день в разных уголках мира фиксируются сотни ужасных событий. И не важно, возникают они в результате человеческой агрессии или становятся следствием природных катаклизмов – их жертвами ежедневно становятся десятки тысяч людей. Поэтому цена каждой секунды, которая отдается, чтобы спасти чью-то жизнь, невероятно высока.

      Небольшой городок Эльверо в юго-восточной части Норвегии пережил условное нападение. Оно было осуществлено в рамках международных учений НАТО Trident Juncture 2018, которые состоялись в Норвегии.

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      "Мы провели пять тренировочных мероприятий. Мы отработали условную ситуацию с террористическим нападением. По такому сценарию гражданские и военные участники действуют вместе с целью решения проблемы", – рассказал координатор учений Олаф Остебо.

      нато
      Учения в Норвегии

      нато

      Международные учения НАТО Trident Juncture 2018

      Чрезвычайные ситуации трудно предсказать, ведь они могут произойти где угодно и когда угодно. 20 лет назад аналитики НАТО пришли к выводу, что ресурсы, имеющиеся в странах НАТО, можно эффективно использовать для реагирования на подобные ситуации.

      В 1998 году был основан Евроатлантический центр координации реагирования на катастрофы – главный механизм реагирования НАТО в чрезвычайных ситуациях гражданского характера. Центр работает круглосуточно семь дней в неделю как клиринговый дом координации запросов и предложений международной помощи между странами-членами НАТО и партнерами. Координационная деятельность предусматривает тесное сотрудничество с военным руководством НАТО и консультацию с международными организациями.

      В конце 2017 года в Евроатлантический координационный центр вынуждена была обратиться Албания. Собственных возможностей преодолеть последствия сильнейших дождей страна не имела. По словам албанских властей, наводнения повредили более 4,5 тысяч зданий, 36 электростанций и десятки дорог. Наводнения привели к временному закрытию аэропорта "Тираны" и эвакуации людей. Благодаря эффективной координации действий центра НАТО последствия стихии были быстро ликвидированы.

      Теги: НАТО Фактор безопасности Чрезвычайное происшествие Албания Норвегия
      Источник: 24 канал
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