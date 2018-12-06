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      Фактор безопасности. Чего достигла украинская армия, учась по стандартам НАТО

      Фактор безопасности 112 Читати новину українською

      6 декабря Украина празднует День Вооруженных сил Украины. До 2014 года это был просто "мужской праздник" как маркетинговый ответ на 8 марта. Сейчас все существенно изменилось. Украинская армия пройдя этапы недофинансирования, распродажи и игнорирования уверенно отвоевывает, к сожалению в прямом смысле, свой высокий статус.

      Во время отражения агрессии на Востоке Украины и в военных учениях, в том числе под руководством опытных инструкторов из стран НАТО, отечественная армия ежедневно повышает и укрепляет свою выучку. За ориентиры взяты стандарты Североатлантического альянса.

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      Грохот танков, гром реактивной артиллерии, военные корабли, пехота и авиация. Это спецподразделения Объединенных сил, а также бойцы Национальной гвардии в составе резерва учатся отражать атаку вероятного агрессора. Совершенствуют навыки противодесантной обороны и выполняют маневры по уничтожению противника на воде и на суше.

      Навчання спецпідрозділів ООС та Нацгвардії
      Учения спецподразделений ООС и Нацгвардии

      Во время тренировок военные отрабатывают минирование десантно-опасных участков береговой линии, а также проводят условный обстрел кораблей противника из реактивных систем залпового огня "Ураган". Выполнить задание военнослужащие должны за определенное время с максимальной скоростью.

      При угрозе нападения противника с моря мы в готовности прикрыть наши позиции путем установления противодесантного минного поля или усложнить действия десантного противника,
      – рассказал командир подразделения ВСУ Вадим Яворский.

      На военном полигоне вблизи Днепра также имитация боя. Оперативный резерв Национальной гвардии готовится к возможному участию в боевых действиях.

      Семьдесят резервистов отрабатывают элементы огневой, тактической, медицинской подготовки, а также выносливости и стрессоустойчивости. Инструкторы настаивают, что бойцы к бою должны быть готовы не только физически, но и психологически. Армейцы изучают опыт стран НАТО и отрабатывают новые методы прикрытия и борьбы с противником.

      Навчання української армії за стандартами НАТО
      Обучение украинской армии по стандартам НАТО

      За годы войны на востоке, Украина постоянно повышает свою обороноспособность. Поставленная цель – новая украинская армия, построенная по стандартам НАТО. На сегодня их существует более тысячи. От калибров стрелкового оружия и тактики боя до защиты окружающей среды, авиационной безопасности и хранения боеприпасов. В течение следующих двух лет Украина должна стать ближе к стандартам Альянса на сто тридцать четыре пункта.

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      В условиях войны, Украина не прекращает модернизацию армии и вооружений. С начала этого года "Укроборонпром" передал Вооруженным силам более трех с половиной тысяч единиц вооружения и военной техники. Это бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, новейшие пехотные огнеметы, системы ПВО, радиоэлектронной борьбы и связи.

      Не забывайте, что все это Украине приходится осуществлять в условиях борьбы. Она борется за свою территориальную целостность и суверенитет. Поэтому ситуация довольно нелегкая. Мы знаем, что многие люди в Украине прилагают много усилий, чтобы достичь желаемых стандартов,
      – рассказал старший вечевой МОУ (Канада) Джил Синклер.

      Кроме того, в течение года существенно повышена боевая готовность подразделений противовоздушной обороны. В частности, в период с 1 по 3 ноября были проведены самые масштабные за времена независимой Украины стрельбы подразделений противовоздушной обороны на территории Украины. Было осуществлено 37 успешных боевых пусков. В частности, впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели.

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      Страны НАТО активно помогают Украине. В этом году Украина получила от партнеров летальное оружие и другие военные средства на сумму свыше 45 миллионов долларов. Главными поставщиками военных средств и оружия стали США, Литва, Чехия, Германия, Австралия, Великобритания и Канада.

      Например, в апреле 2018 года Украина получила американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Кроме того, в сентябре Украина получила два катера береговой охраны от Соединенных Штатов Америки – серии "Island", предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций. А еще натовскими в вооруженных силах Уркаины будут системы радиосвязи, которые начали закупать в Турции.

      Україна отримала два катери берегової охорони від Сполучених Штатів Америки – серії
      Украина получила два катера береговой охраны от США серии "Island"

      В общем, с 2014 года Украина получила военные средства от 20 стран мира. Это, в частности приборы ночного видения, техника для разминирования, средства связи, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение в на сумму почти 300 миллионов долларов.

      За последние четыре года вооруженные силы Украины научились действовать в режиме реальных боевых действий, а развитие обороноспособности стало приоритетным для нашего государства. В условиях сложной ситуации украинская армия уверенно модернизируется. И в ближайшие 2 года должна перейти на стандарты НАТО.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Оружие НАТО Новости США Операция Объединенных сил Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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