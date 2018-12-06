Фактор безпеки. Чого досягла українська армія, навчаючись за стандартами НАТО

6 грудня Україна святкує День Збройних сил України. До 2014 року це було просто "чоловіче свято" як маркетингова відповідь на 8 березня. Зараз все істотно змінилося. Українське військо пройшовши етапи недофінансування, розпродажу та ігнорування впевнено відвойовує, на жаль у прямому сенсі, свій високий статус.

Під час відбиття агресії на Сході України та у військових навчаннях, у тому числі під керівництвом досвідчених інструкторів з країн НАТО, вітчизняна армія щодня зміцнює свій вишкіл. За орієнтири взято стандарти Північноатлантичного Альянсу.

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Гуркіт танків, грім реактивної артилерії, військові кораблі, піхота та авіація. Це спецрозділи Об’єднаних сил, а також бійці Національної гвардії у складі резерву вчаться відбивати атаку ймовірного агресора. Вдосконалюють навички протидесантної оборони та виконують маневри зі знищення противника на воді та суші.



Навчання спецрозділів ООС та Нацгвардії

Під час тренувань військові відпрацьовують мінування десантно-небезпечних ділянок берегової лінії, а також проводять умовний обстріл кораблів противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Виконати завдання військовослужбовці мають за визначений час з максимальною швидкістю.

При загрозі нападу противника з моря ми у готовності прикрити наші позиції шляхом встановлення протидесантного мінного поля або ускладнити дії десантного противника,

– розповів командир підрозділу ЗСУ Вадим Яворський.

На військовому полігоні поблизу Дніпра також імітація бою. Оперативний резерв Національної гвардії готується до можливої участі у бойових діях.

Сімдесят резервістів відпрацьовують елементи вогневої, тактичної, медичної підготовки, а також витривалості та стресостійкості. Інструктори наполягають, що бійці до бою мають бути готовими не лише фізично, а й психологічно. Армійці вивчають досвід країн НАТО та відпрацьовують нові методи прикриття та боротьби з противником.



Навчання української армії за стандартами НАТО

За роки війни на сході, Україна невпинно підвищує свою обороноздатність. Поставлена мета – нова українська армія, побудована за стандартами НАТО. На сьогодні їх існує більше тисячі. Від калібрів стрілецької зброї і тактики бою до захисту довкілля, авіаційної безпеки і зберігання боєприпасів. Упродовж наступних двох років Україна має стати ближче до стандартів Альянсу на сто тридцять чотири пункти.

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В умовах війни, Україна не припиняє модернізацію армії та озброєнь. Від початку цього року "Укроборонпром" передав Збройним силам понад три з половиною тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Це бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, новітні піхотні вогнемети, системи ПВО, радіоелектронної боротьби та зв'язку.

Не забуваймо, що все це Україні доводиться здійснювати в умовах боротьби. Вона бореться за свою територіальну цілісність та суверенітет. Тому ситуація доволі нелегка. Ми знаємо, що багато людей в Україні докладає багато зусиль, щоб досягнути бажаних стандартів,

– розповів старший радний МОУ (Канада) Джил Синклер.

Крім того, протягом року суттєво підвищено бойову готовність підрозділів протиповітряної оборони. Зокрема, в період з 1 по 3 листопада були проведені наймасштабніші за часів незалежної України стрільби підрозділів протиповітряної оборони на території України. Було здійснено 37 успішних бойових пусків. Зокрема, вперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі.

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Країни НАТО активно допомагають Україні. Цього року Україна отримала від партнерів летальну зброю та інші військові засоби на суму у понад 45 мільйонів доларів. Головними постачальниками військових засобів і зброї стали США, Литва, Чехія, Німеччина, Австралія, Велика Британія і Канада.

Наприклад в квітні 2018 року Україна отримала американські переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Крім того, у вересні Україна отримала два катери берегової охорони від Сполучених Штатів Америки – серії "Island", призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій. А ще натівськими у збройних силах Уркаїни будуть системи радіозв’язку, які почали закуповувати у Туреччині.



Україна отримала два катери берегової охорони від США – серії "Island"

Загалом, з 2014 року Україна отримала військові засоби від 20 країн світу. Це зокрема прилади нічного бачення, техніка для розмінування, засоби зв'язку, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, протитанкове озброєння у на суму у майже 300 мільйонів доларів.

За останні чотири роки збройні сили України навчилися діяти в режимі реальних бойових дій, а розвиток обороноздатності став пріоритетним для нашої держави. В умовах складної ситуації українська армія впевнено модернізується. І у найближчі 2 роки має перейти на стандарти НАТО.

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