Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік: промовисті фото

"Ніжні і непереможні" – так називається календар, який створили запорізькі волонтери. Героїні світлин – жінки, що служать у місцевій 55-й артилерійській бригаді Збройних сил.

Загалом 128 жінок є військовими, більшість пройшла через зону бойових дій.

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На пропозицію зніматись для календаря радо погодилися. Пояснили, що мета проекту – показати контраст життєдайної жіночої краси й вбивчої війни.



Календар "Ніжні і непереможні"



Героїня світлини

Сама присутність в зоні бойових дій – це психологічно важко, а все через те, що нема поряд сім'ї. З дитиною і чоловіком в телефонному режимі,

– пояснила військова ЗСУ Анжела Криніна.



Жінка-військова

Волонтерки 55-ї артбригади, які задумали й здійснили цей проект, задоволені художнім перевтіленням своїх героїнь. Вірять, якщо такі жінки воюють за Україну, то перемога буде.



Календар з військовими

У новому році військовий календар "Ніжні і непереможні" прикрасить тисячі помешкань запоріжців.