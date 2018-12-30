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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Жінки-військові знялися для календаря на 2019 рік: промовисті фото

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      "Ніжні і непереможні" – так називається календар, який створили запорізькі волонтери. Героїні світлин – жінки, що служать у місцевій 55-й артилерійській бригаді Збройних сил.

      Загалом 128 жінок є військовими, більшість пройшла через зону бойових дій.

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      На пропозицію зніматись для календаря радо погодилися. Пояснили, що мета проекту – показати контраст життєдайної жіночої краси й вбивчої війни.

      календар військові
      Календар "Ніжні і непереможні"

      жінки військові
      Героїня світлини

      Сама присутність в зоні бойових дій – це психологічно важко, а все через те, що нема поряд сім'ї. З дитиною і чоловіком в телефонному режимі,
      – пояснила військова ЗСУ Анжела Криніна.

      календар запоріжжя
      Жінка-військова

      Волонтерки 55-ї артбригади, які задумали й здійснили цей проект, задоволені художнім перевтіленням своїх героїнь. Вірять, якщо такі жінки воюють за Україну, то перемога буде.

      календар запоріжжя
      Календар з військовими

      У новому році військовий календар "Ніжні і непереможні" прикрасить тисячі помешкань запоріжців.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Запоріжжя Збройні сили України Війна
      Джерело: 24 канал
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