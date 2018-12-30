В Антарктиді замайорів прапор однієї з бригад Збройних сил України: фото

В Антарктиді розгорнули прапор української 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Це зробили члени 23-ї української антарктичної експедиції.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

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"Дорогі побратими, прапор нашої легендарної 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців на крайньому полюсі планети – в Антарктиді! З місця події нам шлють свої привітання з Новим роком члени 23-ї української антарктичної експедиції", – мовиться у дописі.

Що відомо про 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців? Військове формування механізованих військ Збройних сил України, розташоване в Білій Церкві Київської області. Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії. З 2014 року бригада брала участь у бойових діях на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 року – під Авдіївкою у промзоні.



У серпні 2017 року отримала почесну назву на честь військового формування часів Української Народної Республіки – Чорних Запорожців.