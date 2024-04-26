Полномасштабная война России против Украины продолжается 793 дня. Российские оккупанты не оставляют попыток оккупировать украинские территории. Враг продолжает наступать на нескольких направлениях. Особенно сложная ситуация сейчас в Донецкой области.
Российские войска продвинулись в Соловьево Донецкой области. Также противник имеет продвижение южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.
"Продолжаются бои в Кисловке, Урожайном, возле Вербового и Новомихайловки", – сообщили в DeepState.
Враг продвинулся в Соловьево / Карта DeepState
Удары врага
По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.