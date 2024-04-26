Больше о продвижении врага, отраженные атаки, потери врага – в материале 24 Канала, в котором анализируем данные аналитиков DeepState, сводки Генерального штаба ВСУ по состоянию на 26 апреля.

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Где продвигается враг

Российские войска продвинулись в Соловьево Донецкой области. Также противник имеет продвижение южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.

"Продолжаются бои в Кисловке, Урожайном, возле Вербового и Новомихайловки", – сообщили в DeepState.



Враг продвинулся в Соловьево / Карта DeepState

Удары врага

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Авиационных ударов подверглись 27 населенных пунктов.

Под артиллерийским огнем противника были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области, а также Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области, Торское, Терны, Заречное Донецкой области. Ситуация вблизи Макеевки: карта

На Бахмутском направлении ВСУ отражено 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Новое, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области. Клещеевка на карте:

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово Донецкой области. Очеретино на карте:

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области. Там враг 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Красногоровка на карте:

На Ореховском направлении враг два раза атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Роботино на карте:

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток совершил три безуспешные атаки позиций наших войск.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и района сосредоточения личного состава противника.