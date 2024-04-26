Больше о продвижении врага, отраженные атаки, потери врага – в материале 24 Канала, в котором анализируем данные аналитиков DeepState, сводки Генерального штаба ВСУ по состоянию на 26 апреля.

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Где продвигается враг

Российские войска продвинулись в Соловьево Донецкой области. Также противник имеет продвижение южнее Новобахмутовки, в Новокалиново и Красногоровке.

"Продолжаются бои в Кисловке, Урожайном, возле Вербового и Новомихайловки", – сообщили в DeepState.


Враг продвинулся в Соловьево / Карта DeepState

Удары врага

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений. Враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

  • Авиационных ударов подверглись 27 населенных пунктов.
  • Под артиллерийским огнем противника были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районах сосредоточения личного состава и трех зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и района сосредоточения личного состава противника.