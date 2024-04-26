Повномасштабна війна Росії проти України триває 793 дні. Російські окупанти не полишають спроб окупувати українські території. Ворог продовжує наступати на кількох напрямках. Особливо складна ситуація наразі на Донеччині.
Російські війська просунулися у Соловйовому Донецької області. Також противник має просування південніше Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці.
"Тривають бої в Кислівці, Урожайному, біля Вербового та Новомихайлівки", – повідомили у DeepState.
Ворог просунувся у Соловйовому / Мапа DeepState
Удари ворога
За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали 27 населених пунктів.
Під артилерійським вогнем противника були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ по ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, вісьмох районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління та району зосередження особового складу противника.