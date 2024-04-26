Більше про просування ворог, відбиті атаки, втрати ворога – у матеріалі 24 Каналу, у якому аналізуємо дані аналітиків DeepState, зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 26 квітня.

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Де просувається ворог

Російські війська просунулися у Соловйовому Донецької області. Також противник має просування південніше Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці.

"Тривають бої в Кислівці, Урожайному, біля Вербового та Новомихайлівки", – повідомили у DeepState.



Ворог просунувся у Соловйовому / Мапа DeepState

Удари ворога

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали 27 населених пунктів.

Під артилерійським вогнем противника були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області, а також Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області, Торське, Терни, Зарічне Донецької області. Ситуація поблизу Макіївки: карта

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Кліщіївка на карті:

На Авдіївському напрямку українськими захисники відбили понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області. Очеретине на карті:

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області. Там ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських військ. Красногорівка на карті:

На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Роботине на карті:

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив три безуспішні атаки позицій наших військ.

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління, вісьмох районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління та району зосередження особового складу противника.