Бойцы ВСУ поздравили украинцев с Новым годом: трогательное видео

Украинские защитники записали трогательное поздравление для украинцев с наступающим Новым годом. Видео было снято на Донбассе, где проходит российско-украинская война.

Соответствующие видео были опубликованы в Facebook.

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Украинские защитники из разных подразделений прочитали трогательный стих из окопов и блокпостов. Слова военных звучали под рождественскую мелодию Леонтовича "Щедрик".

Еще одно трогательное поздравление обнародовали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады. На нем видно, как бойцы едут на боевой машине, а она украшена яркими гирляндами. Один из защитников обращается к украинцев в одежде Святого Николая, поверх которого одет бронежилет.

Кроме военных, к украинцам обратился и министр обороны Степан Полторак.

Он отметил, что бойцы ВСУ, которые участвуют в военных действиях на Донбассе, защищают четыре важнейшие для украинского народа вещи: свободу, семью, богатство и возможность полноценной жизни.

Искренне желаю, чтобы в 2019 году наступил мир – после нашей Победы. Особенно теплое новогоднее приветствие адресую военнослужащим, которые находятся на передовой, среди заснеженных окопов, сдерживают агрессора, а также пленным украинским военным морякам: мы с вами, мы боремся за вас и молимся, чтобы вы скорей оказались дома. С Новым Годом и Рождеством Христовым!

– написал он.