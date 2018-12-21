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      Для чого Україні потрібен новий прохід Керченською протокою

      1302 Читать новость на русском
      Конфлікт у Керченській протоці
      Конфлікт у Керченській протоці / narodna-pravda.ua

      Президент Росії Володимир Путін не сказав нічого нового, заявивши, що обміну захоплених українських моряків не буде, поки не закриють так звані кримінальні справи проти них. Це було заплановано з самого початку, коли він віддав наказ обстріляти наші кораблі. А новий прохід протокою Україні, можливо, потрібен.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Путін віддав наказ про обстріл наших кораблів і запустив судові процеси над нашими військовополоненими з певною метою. До президентських виборів в Україні ці так звані слідство і суди не завершаться і обміну не буде. Тому, можливо, новий прохід наших кораблів Керченською протокою із залученням міжнародних інституцій і потрібен, щоб повністю не відмовитися від використання портів у Маріуполі і Бердянську,
      – вважає Вігірінський.

      Втім, зазначає політолог, не зрозуміло, які кораблі перекидатимуть. Хто там буде присутній? ОБСЄ чи НАТО? НАТО, на його думку, навряд чи погодиться. ОБСЄ – не військова організація і займається спостереженням і моніторингом. Вони можуть взяти участь, але для цього повинні мати відповідний мандат. І таке рішення може заблокувати РФ.

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      Чи узгоджена заява Турчинова про новий прохід Керченською протокою з міжнародними інституціями? Є сумніви. США, можливо, підтримають таку ідею. Але кінцевий результат залежить від надання дозволу проходження під кримським мостом. Тобто від Росії. Цілком імовірно, що Москва і погодиться,
      – зазначає Вігірінський.

      Водночас експерт зауважує: на тлі підтримки України з боку США в протистоянні з російським агресором кілька подій свідчать про певні геополітичні домовленості. Зокрема, заяви Трампа про вивід з Сирії військ США і перемогу над ІДІЛ. На переконання Андрія Вігірінського, таким чином Сирія і її диктатор Башар Асад, якого підтримує Путін і який допоміг йому втримати режим, залишається сферою впливу Ірану і Росії. Плюс США знімають санкції з компаній російського олігарха Дерипаски. Якби йшлося про конфронтацію США і Росії, то санкції ніхто б не знімав.

      Нагадаємо, 20 грудня президент Росії Путін на підсумковій прес-конференції заявив, що обмін арештованих українських моряків на ув’язнених на території України росіян буде можливий тільки після закриття кримінальної справи.

      Раніше, 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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