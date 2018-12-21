Для чого Україні потрібен новий прохід Керченською протокою

Президент Росії Володимир Путін не сказав нічого нового, заявивши, що обміну захоплених українських моряків не буде, поки не закриють так звані кримінальні справи проти них. Це було заплановано з самого початку, коли він віддав наказ обстріляти наші кораблі. А новий прохід протокою Україні, можливо, потрібен.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

Читайте також: Політика США щодо Сирії провалилася, – експерт

Путін віддав наказ про обстріл наших кораблів і запустив судові процеси над нашими військовополоненими з певною метою. До президентських виборів в Україні ці так звані слідство і суди не завершаться і обміну не буде. Тому, можливо, новий прохід наших кораблів Керченською протокою із залученням міжнародних інституцій і потрібен, щоб повністю не відмовитися від використання портів у Маріуполі і Бердянську,

– вважає Вігірінський.

Втім, зазначає політолог, не зрозуміло, які кораблі перекидатимуть. Хто там буде присутній? ОБСЄ чи НАТО? НАТО, на його думку, навряд чи погодиться. ОБСЄ – не військова організація і займається спостереженням і моніторингом. Вони можуть взяти участь, але для цього повинні мати відповідний мандат. І таке рішення може заблокувати РФ.

Читайте також: Спецоперація "Чорне море": військові кораблі США планують пройти Керченську протоку

Чи узгоджена заява Турчинова про новий прохід Керченською протокою з міжнародними інституціями? Є сумніви. США, можливо, підтримають таку ідею. Але кінцевий результат залежить від надання дозволу проходження під кримським мостом. Тобто від Росії. Цілком імовірно, що Москва і погодиться,

– зазначає Вігірінський.

Водночас експерт зауважує: на тлі підтримки України з боку США в протистоянні з російським агресором кілька подій свідчать про певні геополітичні домовленості. Зокрема, заяви Трампа про вивід з Сирії військ США і перемогу над ІДІЛ. На переконання Андрія Вігірінського, таким чином Сирія і її диктатор Башар Асад, якого підтримує Путін і який допоміг йому втримати режим, залишається сферою впливу Ірану і Росії. Плюс США знімають санкції з компаній російського олігарха Дерипаски. Якби йшлося про конфронтацію США і Росії, то санкції ніхто б не знімав.

Нагадаємо, 20 грудня президент Росії Путін на підсумковій прес-конференції заявив, що обмін арештованих українських моряків на ув’язнених на території України росіян буде можливий тільки після закриття кримінальної справи.

Раніше, 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.